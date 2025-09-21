大小5体の馬を入れ子式に収納できる！ディテール「ハッピーニューホース」
ディテールは、2026年の干支「午(馬)」をテーマにしたマトリョーシカ「ハッピーニューホース」を2025年9月10日よりDETAIL ONLINE STOREや全国の販売店で販売開始しました。
ディテール「ハッピーニューホース」
発売日 ： 2025年9月10日より発売
価格(税込)： 3,960円
サイズ ： 直径6cm×高さ11cm
素材 ： 木(ヒメツバキ)
原産国 ： 中国
販売場所 ： DETAIL ONLINE STORE、全国の販売店
この商品は、イラストレーター MIDORI KOMATSUとDETAILが手がける干支シリーズの第5弾として登場。
2022年の寅年からスタートし、これまで「寅」「卯」「辰」「巳」と展開してきた人気シリーズが、2026年は「午」をモチーフに新たな一年を彩ります。
特徴
「ハッピーニューホース」は、大小5体の馬を入れ子式に収納できるマトリョーシカ。
それぞれが縁起物を手にし、ひとつひとつに新年への願いを込めました。
● 一番大きな馬：開運祈願「絵馬」
● 2番目 ：新年を迎える「門松」
● 3番目 ：商売繁盛と幸運を招く「左馬(ひだりうま)」
● 4番目 ：災いを祓う「破魔矢」
● 首元 ：ヨーロッパで幸運を呼ぶ「ホースシュー(馬蹄)」
● 最後の5体目 ：2027年の干支「未(羊)」がひょっこり登場
新年を華やかに彩るだけでなく、縁起物が詰まったデザインは贈り物にも最適です。
前面
背面
Happy New Horse 2
■シリーズとしての楽しみ
本シリーズは2022年から毎年、その年の干支をテーマにしたマトリョーシカを発表してきました。
5作目となる今回の「午」は、シリーズファンにとっても待望の一作。
並べてコレクションとして楽しめるほか、毎年少しずつ集めていく楽しみも広がります。
シリーズ
■ギフトに最適なデザイン
底面にはMIDORI KOMATSUのサインをプリント。
パッケージはそのまま贈り物として渡せる仕様になっており、お正月のご挨拶や新築祝い、誕生日プレゼントにもぴったりです。
ロゴ
パッケージ
