大小5体の馬を入れ子式に収納できる！ディテール「ハッピーニューホース」

ディテール「ハッピーニューホース」

発売日 ： 2025年9月10日より発売

価格(税込)： 3,960円

サイズ ： 直径6cm×高さ11cm

素材 ： 木(ヒメツバキ)

原産国 ： 中国

販売場所 ： DETAIL ONLINE STORE、全国の販売店

ディテールは、2026年の干支「午(馬)」をテーマにしたマトリョーシカ「ハッピーニューホース」を2025年9月10日よりDETAIL ONLINE STOREや全国の販売店で販売開始。

この商品は、イラストレーター MIDORI KOMATSUとDETAILが手がける干支シリーズの第5弾として登場。

2022年の寅年からスタートし、これまで「寅」「卯」「辰」「巳」と展開してきた人気シリーズが、2026年は「午」をモチーフに新たな一年を彩ります。

特徴

「ハッピーニューホース」は、大小5体の馬を入れ子式に収納できるマトリョーシカ。

それぞれが縁起物を手にし、ひとつひとつに新年への願いを込めました。

● 一番大きな馬：開運祈願「絵馬」

● 2番目 ：新年を迎える「門松」

● 3番目 ：商売繁盛と幸運を招く「左馬(ひだりうま)」

● 4番目 ：災いを祓う「破魔矢」

● 首元 ：ヨーロッパで幸運を呼ぶ「ホースシュー(馬蹄)」

● 最後の5体目 ：2027年の干支「未(羊)」がひょっこり登場

新年を華やかに彩るだけでなく、縁起物が詰まったデザインは贈り物にも最適です。

■シリーズとしての楽しみ

本シリーズは2022年から毎年、その年の干支をテーマにしたマトリョーシカを発表してきました。

5作目となる今回の「午」は、シリーズファンにとっても待望の一作。

並べてコレクションとして楽しめるほか、毎年少しずつ集めていく楽しみも広がります。

■ギフトに最適なデザイン

底面にはMIDORI KOMATSUのサインをプリント。

パッケージはそのまま贈り物として渡せる仕様になっており、お正月のご挨拶や新築祝い、誕生日プレゼントにもぴったりです。

