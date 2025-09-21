『新テニスの王子様』新作アニメ制作決定 決勝メンバー決定戦！スペイン戦に向けた代表内の戦い描く
アニメ『テニスの王子様』シリーズの新作『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』が制作されることが決定した。U-17 WORLD CUP決勝戦となるスペイン代表との試合に向けて、出場メンバーを決める日本代表内での熱い戦いが描かれる。
【画像】跡部様もビックリ！『新テニスの王子様』あと1年で連載終了…告知イラスト
『テニスの王子様』（テニプリ）は1999年から2008年まで『週刊少年ジャンプ』で連載され、09年から第2シリーズ『新テニスの王子様』が『ジャンプスクエア』で連載中のテニス漫画が原作。中学生の主人公・越前リョーマが仲間とともに成長する姿を描いたストーリー。
2001年10月よりテレビ東京系でテレビアニメ化され、その後、イベントや映画化などもされた人気作品。2012年3月まで放送された『新テニスの王子様』以来、10年ぶりのテレビアニメ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP』が2022年に放送され、関東大会・全国大会・世界大会へと舞台を移し、各国の代表メンバーと熱い試合を繰り広げていた。
『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』は、2024年に放送された日本代表とドイツ代表の戦いを描いた『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』の続編となる。
