◇プロ野球セ・リーグ 中日-巨人(21日、バンテリンドーム)

巨人の田中将大投手が6回途中5失点で降板。日米通算200勝はおあずけとなりました。

初回に2点の援護をもらって先発マウンドにあがった田中投手でしたが、立ち上がりに3番の上林誠知選手にライトスタンドへソロホームランを浴びて失点。1点差に詰め寄られると、続く2回裏に石伊雄太選手にスライダーをレフトスタンドまで運ばれてこれが逆転2ランに。2イニング連続被弾で序盤に3点を失い逆転を許しました。

3回は1アウトから前の打席でホームランを浴びた上林選手と再び対決。フルカウントから低めのスプリットを拾われ右中間へのフライを打たれましたが、これをライトの中山礼都選手がギリギリで追いついて好捕。田中投手はグラブをポンとたたいて中山選手をたたえました。

その後、細川成也選手から空振り三振を奪って3回をこの試合初めて三者凡退に抑えました。立ち直った田中投手は4回には2つの三振を奪い三者凡退とすると、5回も三者凡退に。3回から5回は1人のランナーも許さず、打者9人でパーフェクトに抑える好投を披露しました。

しかし初回以降は打線の援護なく1点ビハインドのまま迎えた6回、ヒットで上林選手を出すと細川選手にフェンス直撃のタイムリー3ベースを打たれ、田中投手は4点目を失います。ここでベンチから歩み寄った阿部慎之助監督にマウンド上で肩をたたかれ、イニング途中で降板となりました。

残した3塁ランナーもホームインしたことで、田中投手はこの試合6回途中81球を投げ、被安打5(うち被本塁打2)、4奪三振、2四球、5失点の内容に。8月21日のヤクルト戦で勝利をあげて日米通算200勝へ王手をかけている田中投手ですが、その後3試合勝ちから遠ざかっています。