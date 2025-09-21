中国で市民ジャーナリストの女性がSNSの発信で「公共の秩序を乱した」として懲役4年を言い渡されました。女性は以前、新型コロナウイルスの感染拡大の実態を発信して収監されていて、当局の厳しい監視が続いているとみられます。

中国の人権活動家で市民ジャーナリストの張展さんは、2020年に新型コロナの感染拡大で封鎖された武漢の状況を、SNSを通じて発信したことで懲役4年の有罪判決を受け、去年5月に出所しました。

関係者などによりますと、張さんは出所してから3か月後に再び拘束され、SNSなどで「ウソの情報を拡散させ、公共の秩序に重大な混乱を引き起こした」などとして、起訴されたということです。

記者「裁判を取材させないためでしょうか。警察に私たちの車が足止めさせられています」

19日に行われた裁判では、警察によりNNNの取材が妨害されたほか、AFP通信によりますと欧米の外交官やメディアも傍聴が許されませんでしたが、関係者によると、張さんは懲役4年の有罪判決を言い渡されたということです。

中国では、実刑判決を受けた人権活動家などが刑期を終えて出所した後も当局の監視が続くケースが相次いでいて、国際的な人権団体も「過酷な弾圧だ」などと指摘しています。