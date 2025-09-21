タレント長嶋一茂（59）が21日、日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。自身の番組途中退席騒動をめぐり、サバンナ高橋茂雄に毒づいた。

この日は「ゲンバ反省会第2弾」と題し、ネットニュースに取り上げられた番組内の話題をランキング形式で紹介。かまいたち山内健司が自身のネットニュースに「めちゃくちゃ前の話で炎上させるかのように記事を書いてる」と憤ると、「俺帰る！」と立ち上がって歩き始め、ピンマイクを取るしぐさを見せた。濱家隆一が「なんかで見たぞ、最近」とイジると、一茂は自身を指さし、ばつが悪そうに苦笑した。

一茂は8月22日のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」で、クイズの正解判定に不満を爆発させて収録を途中退席。この振る舞いが物議を醸し、ネットで炎上する事態となっていた。一茂は当時の収録について「2時間特番だったんですよ。どっかで帰ろうかなって2日ぐらい前に決めてたの」と説明。「大体俺の中で1時間半たったの。別に2時間番組全部いる必要ないでしょ？」と持論を展開すると、濱家から「いる必要ありますよ」とツッコミを受けた。

放送ではスタジオに戻ってきた一茂を見てほっとしたのか、進行の高橋が目に涙をためるシーンも。一茂は「何で泣いてるの？って言ったら『帰ってきてくれたのがうれしくて』って」と話したが、翌週の収録で高橋は自身の涙について「『あれは演技だった』って言い出して。てめえふざけんな！コノヤロー！って」と、一悶着あったことも明かした。

一茂は「やっぱり制作の犬ってのはそういうことをする。自分が被害者っぽいところを演出できるんだ、あいつは」と高橋に毒づき、騒動について「そんなことが炎上ってうれしい限りですよ」とあっけらかんとしていた。