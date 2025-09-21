理不尽な義母と無関心な夫！「後悔しない人生」を選択し続け離婚せずに幸せを掴んだ妻の戦略と信念【作者に訊く】
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、ドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題の「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」。毎日が発見ネットでの連載が2023年にコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「凄かった…義母が強烈すぎる」「先が気になって読み進めてしまった」などさまざまな感想が投稿されており、続編の刊行を期待する声も多い。
■離婚する？しない？どっちが得かを考えた
漫画「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」は、原作者であるかづさん自身の壮絶な実体験をもとにしている。看護学生のとき病院実習中にで出会った秋彦と恋に落ちた彼女は、結婚を決意するも、秋彦の母から「家柄も学歴も釣り合わない」と激しく反対されるのだった。
原作者のかづさんに読者に伝えたかったことを聞いてみると、「離婚するにせよ、しないにせよ、『自分の人生に後悔しないように納得のいく老後を迎えるために今がある』と思います。山あり谷あり、うしろを振り向けば断崖絶壁のような人生でしたが、今はとても穏やかに暮らしています」と基本的に落ち込むことがないというだけあり、前向きな考え方を語ってくれた。連載の漫画化が決まったときは「私がですか？」と戸惑い、作画が有名な赤星たみこ先生だと聞いて申し訳ない気持ちになったという。だが、担当さんの励ましや読者のPV数に背中を押され、赤星たみこ先生とタッグを組んで挑戦してみようと思えたそうだ。
赤星先生に作品の中で好きなキャラクターを尋ねてみると「好きなキャラクターは、やはりかづさんです。明るくて元気でめげないキャラクターは、どんな漫画でも王道のキャラですね」と称賛する一方、「なぜかづさんは我慢して離婚しなかったのか？」と疑問に思ったという。かづさんから返ってきたその答えは非常に明快！「このまま離婚せずに暮らすことのメリット・デメリットを考えて、このまま結婚継続のほうがメリットが大きい、と判断したから」なんだそう。
80年代の話ではあるが現代にも通じる人生の選択と知恵が詰まった「義母クエスト」は、読む者に希望と勇気を与えてくれる作品だ。
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
