「プーマ」“サッカースパイク”風のトリプルコラボスニーカーが超気になる！絶妙グレー&シュータンが魅力的
スニーカーカルチャーを発信している「atmos（アトモス）」から、「PUMA（プーマ）」と、韓国・ソウルを拠点にするブランド兼クリエイティブスタジオ「NIVELCRACK（ニーベルクラック）」とのトリプルコラボアイテムが登場。
プーマを代表する、フットボールスパイクシリーズの一足が、豪華なコラボ仕様になってお目見えします。
9月27日（土）10:00からatmosオンラインショップにて抽選が始まり、10月4日（土）より、atmos pink各店、atmos各店およびオンラインショップにて販売開始するので、ぜひチェックして。
「アトモス×プーマ×ニーベルクラック」豪華なトリプルコラボが実現！
3ブランドのコラボによって、プレミアムなモデル「PUMA KING INDOOR NVLCRK ATMOS」が完成。
今作は“CONCRETE FOOTBALL”をテーマに、フットボールの伝統的なシルエットと、現代的なストリートスタイルを融合しているそう。
アトモスがプーマとのコラボを通じて、フットボールコミュニティにフォーカスした一足だといいます。
プーマ「KING INDOOR」の魅力
「KING INDOOR」は、プーマのサッカースパイク「キング」シリーズの特徴をベースにデザインされており、フットボールの伝統的な要素や躍動感を取り入れたアイテム。
プレミアムレザーとスポーツのエッセンスを融合させることで、レトロな風合いを感じられ、クラシックな落ち着きとスポーティーさを兼ね備えたデザインに仕上がっています。
シュータンは取り外し可能&折りたたみ式だから、好みにあわせてカスタマイズできますよ。
コラボモデルは絶妙なグレーカラー
「PUMA KING INDOOR NVLCRK ATMOS」（税込1万9800円）は、グレーとブラックのプレミアムレザーに、取り外し可能な折りたたみ式シュータンを搭載した、定番かつ洗練された見た目の一足。
ピッチの内外を問わず、フットボールを愛するすべての人たちに向けたコラボモデルになっていますよ。
サイズは、24.0cm〜29.0cm、30.0cmの展開です。
トリプルコラボによる特別な一足を要チェック！
スポーティーな雰囲気のコラボモデルは、カジュアルなコーディネートはもちろん、派手過ぎないグレーカラーだから、かわいらしいスタイリングの外しとしても似合うこと間違いなし。
フットボールが好きな方や、コラボモデルが気になった方は、この機会にぜひチェックしてみてはいかがでしょう。
「PUMA KING INDOOR NVLCRK ATMOS」抽選詳細
抽選期間：9月27日（土）10:00〜10月3日（金）8:59
「アトモス」公式オンラインショップ
https://www.atmos-tokyo.com/
参照元：Foot Locker atmos Japan合同会社 プレスリリース
