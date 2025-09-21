Instagramに投稿されて話題となっているのは、女の子が学校から帰宅した時の様子です。玄関を開けた瞬間、一斉に３匹の大型犬が駆け寄り喜びを爆発している光景は、記事執筆時点で49万回以上再生され、「こんなお出迎えされたいわ♡」「なんて素敵なんだ！」「相思相愛ですね♡」などの声が寄せられました！

【動画：女の子が学校から帰宅→玄関を開けた瞬間、３匹の大型犬が…幸せが渋滞している『最高のおかえりなさい』】

女の子の帰宅に嬉しさ大爆発！

Instagramアカウント「ペロちゃんファミリー (@perorin0901)」には、ゴールデンレトリバーのペロちゃん、もぐちゃん、くぅくんの３匹と、ご家族との微笑ましいやりとりが投稿されています。

３匹は娘さんのことが大好き！この日も娘さんが学校から帰ってくるのを心待ちにしていたのだそう。そして、娘さんが帰宅し、玄関が開いた瞬間……

「おかえりなさーーーい！！！」と勢いよく突撃！あまりにも勢いの良い３匹のお出迎えに、娘さんもタジタジな様子を見せつつも嬉しそう♡

大型犬たちによる個性豊かなお出迎え

みんなでお出迎えした後は、娘さんへのアピール方法もさまざま。あるわんこは娘さんの足元に居座り、撫でてもらい満足そうな表情を浮かべていたとか！

そして別のわんこは、「遊んで～！」とお気に入りのおもちゃを持ってきてアピール！元気いっぱい活発な性格のわんちゃんのようですね。

撫でてほしいわんこと遊んでほしいわんこ、皆それぞれ個性が爆発するアピール方法に、娘さんも思わずニッコリ♪

もう１匹のわんこはというと……

娘さんが帰ってきた嬉しさが爆発しすぎたあまり、興奮しすぎて画面外で大暴走中！（笑）喜びが抑えきれずに感情が爆発しているようですね！

感情豊かな姿が『幸せ空間すぎる』と反響

そして、最後には「待ってたよ～」と言うように娘さんにギュッ♡

各々個性を爆発させながらも娘さんへの深～い愛情を感じるお出迎えは、幸せが大渋滞していると Instagramでも大きな話題に！

その様子が投稿されると現時点で49万5000回も再生され、コメント欄には「こんなお出迎えされたいわ♡」「なんて素敵なんだ！」「相思相愛ですね♡」「可愛すぎる！」などの声が殺到しました。

Instagramアカウント「ペロちゃんファミリー (@perorin0901)」では、今回ご紹介した３匹のゴールデンレトリバーさんたちとご家族の賑やかで微笑ましいふれあいを楽しむことができます。

穏やかで、見ているだけでもほっこり癒されるご家族の和やかなやりとりは必見ですよ！

ペロちゃん、もぐちゃん、くぅくん、ご家族の皆さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「ペロちゃんファミリー (@perorin0901)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。