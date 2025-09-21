◇女子ゴルフツアー 住友生命レディース東海クラシック最終日（2025年9月21日 愛知県 新南愛知CC美浜C＝6600ヤード、パー72）

最終ラウンドが行われ、1打差3位から出たルーキーの荒木優奈（20＝Sky）は通算11アンダーで3位に終わった。ホールアウト後には悔し涙を流した。

最終18番をトップタイで迎えた。「プレーオフは嫌だなと思って、このホールで決めたくて、フェアウエーから打ちたかった」と気持ちが入ったこともあり、ティーショットを大きく左に曲げ、ダブルボギーを叩いた。「左からの風で、普通に打ってもドローでいいかなと思ったけど、着弾地点ばっかり見ていて、引っかけちゃった」と説明した。

「全部バーディーじゃないと、優勝できないと思った」と、16番で1・5メートル、17番で3メートルのバーディーパットを沈めて、首位に並び迎えた18番だった。「18番でトップタイっていう状況は初めてだったから、追いついちゃったという感じでフワフワした」と緊張も影響した。

2週前の初優勝は台風接近の影響で2日間の短縮競技だった。「3日間、4日間でも戦えるなっていうのは思いました。残りのシーズンで絶対に2勝目を挙げたい」と気持ちを切り替えた。