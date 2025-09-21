2019年参院選を巡る大規模買収事件で、公選法違反の罪で有罪判決を受けた河井克行元法相（62）と妻・案里元参院議員（51）が21日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」にそろって初出演。自虐発言を繰り広げた。

この日は、自民党総裁・石破茂首相の辞任表明に伴う次期総裁選について討論。誰が新総裁にふさわしいか、各論客が持論を展開した。案里氏は個人名は挙げずに「政策のイノベーションを起こせる人」と回答。「私のような者がですね…特定の名前を出すと褒め殺しになってしまうといけないかな、と」と遠慮がちに語った。その上で、自民が選挙で連敗した原因について「政策という政治家、政党にとって一番の商品が魅力がないから」と分析し、「ですからイノベーションがある方がいい」と説明した。

続く克行氏も「私もやっぱり、今の私の立場でこの人がいいということを言うと、その人を完全に傷を付けてしまうので…」と自虐的。「ちょっとね、名前を言うのは控えたいんですけど…まあ…」と言いよどむと、「遠慮しなくてイイよ」と共演陣から声が飛んだ。

議長を務める同局・黒木千晶アナが「キャラが大渋滞」と困惑したこの日は、イクメン議員として注目を集めながら不倫スキャンダルで議員辞職した宮崎謙介元衆院議員と、その妻・金子恵美元衆院議員夫妻も出演した。

天国と地獄を見たお騒がせ夫妻2組の共演にも注目が集まる中、宮崎氏が、河井夫妻のへりくだる姿に「立場はすごく分かって…私もそういう時期があった」と寄り添う発言。周囲からは「今はないのか！」というツッコミが飛んだ。

宮崎氏が「ともに頑張りましょう」と励ますと、克行氏は「先輩、ありがとう」と議員としては随分と後輩の宮崎氏に笑顔で応じ、「謙介に付いてくよ、俺は」と笑っていた。