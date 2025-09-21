ワーキングケアラー＜２＞

関西地方に住む公務員の男性（４９）は昨年、仕事と、難病の妻（５０代）と認知症の義母（８０代）の介護に追われる中、うつ病になり休職した。

現在、介護と治療を続けながら復職を目指している。

徘徊の不安

昨年の夏、男性はいつまで続くか分からない介護と仕事に明け暮れる日々に憔悴（しょうすい）しきっていた。

「ただいま」。午後１０時過ぎ、男性が残業を終えて帰宅すると、妻と同居する義母が２人並んで、居間でテレビを見ていた。

食卓の上に、帰路にコンビニエンスストアで買った弁当などが入った買い物袋を置く。「食べようか」。そう声をかけて、３人で遅い夕食を取る。食後は妻の入浴だ。こだわりが強いため、髪、体を丁寧に洗う。自身の入浴は手短に済ますが、時刻は午前２時近くになっていた。

３時間後には起きて朝食を用意し、６時過ぎには家を出る。「今日は徘徊（はいかい）をせずに朝まで眠ってくれるだろうか」。不安を抱きながら、床につく。

職場で明かせず

妻と義母の介護の必要性を感じたのは、２０２２年の秋だった。

妻は、車でスーパーに買い物に行きながら歩いて家に帰ってきたり、家にあった酒を飲みきった後で「なくなったから買ってくる」と言って車に乗ろうとしたりするなど、奇妙な行動が増えた。思い返せば、その数年前から、簡単な計算ができない、献立が思いつかないなどと言っていた。病院で検査を重ねると、認知機能の低下や抑うつ症状を起こし、やがて寝たきりになる難病と診断された。

異変は妻だけではなかった。義母はこの頃、外出すると家に戻れなくなることが続いていた。アルツハイマー型認知症だった。

約２０年前に恋愛結婚した妻は優しく、しっかりしていて、家計管理と家事の一切を担っていた。手料理の上手な義母にも助けられ、３人でそれなりに幸せに暮らしていた。「ショックだったが、諦めたり、投げ出したりすることはできない。受け入れるしかないと思った」

ただ、仕事は多忙だった。在籍していた部署で課長職を務めており、立場上、家庭の事情を明かすことがためらわれた。さらに、家族の問題はできるだけ自身で解決したいという思いがあった。結果的に、職場の協力や支援、介護サービスを受けることなく、抱え込んだ。

短期間で別人に

診断後しばらくの間は、２人とも日常生活でこなせることがまだあり、大きな負担は感じなかった。しかし、症状は徐々に、そして確実に悪化していった。

特に妻は顕著だった。着る服を選べなくなる、食べ物をこぼす、トイレに失敗する、徘徊する……。病気のためか、性格も変わった。自己主張が強くなり、きつい口調で同じことを何度も言ったりするようになった。わずかな期間で別人になってしまったようでつらかった。

介護の負担と比例するように、仕事上の責任は増していった。イベント運営などを任され、休日出勤は珍しくなかった。この頃には、信頼のおける上司らに自身の状況を伝え、体に気をつけるように言われたこともあったが、職責を果たさなければいけないとの思いが勝った。

「人事や福祉部門での業務経験もあり、こういう状況での対応は分かっているつもりだった。でも、いざ自分の事になると、日々を回すことで精いっぱいで、正常な判断ができなかった」

昨夏には、睡眠時間が極端に減っていた。妻の徘徊に付き添い一睡もせずに出勤したこともあれば、徘徊の不安から寝ようとしても寝られないこともあった。仕事中も集中できず、歩いていると突然ふらつく。疲れとは違う、体調の変化を感じていた。

「このままでは共倒れになってしまうかもしれない。もう無理だ」。心療内科を受診した。