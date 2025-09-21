歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

Asia tour 2025 大阪公演での一コマを投稿しました。

【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「これからもずっとavexでずっとJ-POPでずっとちょっと問題児で、この人達と生きて行こうと改めて強く誓った、そんな日でした」 ＳＮＳに想い





浜崎あゆみさんは「アジアツアー後半戦スタートin大阪の初日はマサが本番前の気合い入れの円陣から参加 (これは本当にめちゃくちゃ珍しいことです！笑)」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、、「エイベックス」の松浦勝人会長と、浜崎あゆみさん、スタッフが一緒に円陣を組む様子などが見て取れます。







続けて「色んなカタチの積み木を慎重に高く高く積み上げた矢先に大暴れして破壊してしまうのを『何回やんだよ！』ってほど繰り返しながらも辿り着かせて頂けたこの唯一の場所で、これまでも現在もこれからもずっとavexでずっとJ-POPでずっとちょっと問題児で、この人達と生きて行こうと改めて強く誓った、そんな日でした。」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「いや本当にavexのJ-POPって音楽業界の素晴らしい文化遺産だと思う！」・「松浦さんとのツーショットいつ見てもエモい 大阪2DAYSお疲れ様でした そして最後までありがとぅ❤」・「今も昔も変わらず最強の２人！！」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】