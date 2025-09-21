ゴンチャ「秋焙煎ほうじ茶」を期間限定で販売/一番摘み茶葉を熟成させ、うまみと香ばしさを際立てた

ゴンチャ ジャパンは2025年9月25日、期間限定「秋焙煎ほうじ茶」2種を全国の約200店舗で発売する。ラインアップは、焙じ茶に黒糖シロップとミルクフォームをあわせた「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」と、ストレートに焙じ茶の魅力を楽しめる「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー」の2種。販売終了時期は、各店舗の在庫状況により異なる。

〈「秋焙煎ほうじ茶」2種概要〉

香ばしさと深みのある味わいの焙じ茶は、ゴンチャのレギュラーメニューとして根強い支持を集めている。期間限定「秋焙煎ほうじ茶」には、強めに焙煎した茶葉をブレンドし、香ばしさをより際立てた。さらに、うまみと香りを凝縮した一番摘みの茶葉をじっくり熟成させ、口当たりはまろやかに、後味には奥行きを感じられるように仕立てている。

◆秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー

ICED･Mサイズ:税込670円

強めに焙煎した茶葉をブレンドすることで、こんがりとした香ばしさが際立つ「秋焙煎ほうじ茶」に、黒糖シロップとミルクフォームを合わせた。うまみが凝縮された一番摘み茶をじっくり熟成させ、風味を最大限引き出している。焙じ茶の香りと、黒糖のコクのある甘みが調和した、奥行きのある味わい。

なお、氷の量は選択できない。追加トッピングは2つまで可能。デリバリーは対象外。

ゴンチャ「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」

◆秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー(ICED/HOT)

ICED:Sサイズ540円、Mサイズ590円、Lサイズ680円(各税込)

HOT:Sサイズ540円、Mサイズ590円(各税込)

こんがりとした香ばしさとともにまろやかなコクを感じる焙じ茶ミルクティー。うまみが凝縮された一番摘み茶をじっくり熟成させ、強めに焙煎してブレンドすることで、まるで焙じたてのような香りと奥行きのある味わいを感じられるよう仕上げた。追加トッピングは3つまで可能。

ゴンチャ「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー(ICED/HOT)」