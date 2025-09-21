トヨタ新「“8人乗り”SUV」が話題に！ 430馬力超えの「高性能モデル」に熱望の声！ カクカクデザインも超カッコイイ米国の「セコイア」に反響多数

デカッ！トヨタ「 8人乗りSUV」に反響多数

トヨタの北米法人は、2025年7月22日にフルサイズSUV「セコイア」の2026年モデルを発表しました。

力強さと快適性を兼ね備えた新モデルに、注目が集まっています。

内装のデザインがとにかくカッコイイ…！

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新「“8人乗り”SUV」です！ 画像で見る（75枚）

セコイアは、北米市場を中心に展開される3列シートの大型SUV。初代は2000年に登場し、現行型は2022年発表の3代目です。

ピックアップトラック「タンドラ」と同じボディ・オン・フレーム構造を採用し、高い耐久性と悪路走破性を備えています。直線的な力強いデザインと、ファミリー向けの快適性も特徴です。

今回発表された2026年モデルでは、質感や装備が向上。同時発表されたタンドラと同様の改良が施されました。

最上級グレード「キャップストーン」では、石材のような落ち着いた風合いを持つ新素材「シェール プレミアム テクスチャード」をシートやトリムに採用し、上質さを演出。

中間グレード「リミテッド」には、ブラック×ホワイトステッチ、グレー×ブラックステッチという新しいレザーパターンが登場。細部へのこだわりが、インテリア全体の印象を引き締めています。

また、プラチナ・1794エディション・キャップストーンの上位3グレードには、10ウェイ電動調整とマッサージ機能付きのフロントシートを搭載。全グレードで3列目シートが電動格納式となり、使い勝手も向上しました。

オフロード重視の「TRD Pro」には、専用色「ウェーブマーカー」（スカイブルー系）を設定し、個性を際立たせています。

パワートレインは全車ハイブリッド「i-FORCE MAX」を搭載。3.4リッターV6ガソリンエンジンとモーターを組み合わせ、最高出力437馬力、最大トルク約790Nmを発揮します。

駆動方式は2WDまたはパートタイム4WDから選択可能です。

なお、車両価格は6万4025ドル（約940万円）から8万4435ドル（約1250万円）となっています。

※ ※ ※

セコイア2026年モデルの登場に、ユーザーからは「ゴツい見た目に爽やかなブルーは反則」「これは山でも映える」といった声が寄せられています。

特にTRD Pro専用色のウェーブメーカーが注目されており、デザイン性の高さが話題です。

さらに「日本でも発売されないかな」といった期待の声もあり、国内導入への関心も高まっています。