◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日―巨人（２１日・バンテリンドーム）

巨人は田中将大投手が、日米通算２００勝をかけて、中日・大野雄大投手との同学年対決で先発。巨人が初回に２点を先制したが２本の本塁打で中日に逆転され、５回まで７５球で３安打３失点。

巨人は初回、１番の丸佳浩外野手が中前打で出塁すると、キャベッジ外野手が左前打、泉口友汰内野手が右前打で続き無死満塁とチャンスをつかみ、岡本和真内野手が右中間を破る二塁打を放ち、２人がかえって無死のまま４連打で２点を奪った。

２点の援護をもらった巨人の田中将が直後の１回に１点を返された。２死をとった後、３番・上林誠知外野手に右翼スタンドへの１６号ソロ本塁打。１点差となった。

さらに細川成也外野手を四球で歩かせは２死一塁からボスラー外野手に右翼線二塁打を打たれたが、ホームを突いた細川がタッチアウトとなり、２点目は阻んだ。

１点リードの２回に田中将が逆転を許した。先頭の福永裕基内野手に四球。ロドリゲス内野手の三ゴロで走者が入れ替わった１死一塁から、ドラフト４位ルーキーの８番・石伊雄太捕手に左翼スタンドへ３号２ラン本塁打を打たれ、３点目を失った。田中将は移籍後９試合目で初の１試合２被弾となった。

巨人は５回、先頭の丸佳浩外野手が中堅の前に落ち、高くバウンドして中越えとなった二塁打を放ったが、三塁を狙って好返球でタッチアウト。２死から泉口友汰内野手が中前打したが、岡本和真内野手は中飛に倒れ無得点。

田中将は３、４、５回は３者凡退で無失点に抑えている。

田中将の投球について杉内俊哉投手チーフコーチは「ストレートが少しアバウトなところがあるが、試合の中で修正して田中自身の投球をしてほしい。とにかく逆転を信じて粘り強く投げてほしいね」と話した。