【新華社南寧9月21日】中国広西チワン族自治区南寧市で21日まで5日間開かれた第22回中国ASEAN（東南アジア諸国連合）博覧会には、60カ国・地域から企業3200社以上が出展し、総展示面積は16万平方メートルに上った。

会期中に開かれたASEAN・中日韓産業・サプライチェーンマッチング大会には、ASEANやアジア関係国の企業や金融機関、商工会議所の代表者らが出席。厳しさを増す世界の経済・貿易情勢を前に、ASEANと中日韓による「10＋3」協力が従来の貿易にとどまらない全方位的な深まりを遂げ、地域の繁栄を推進する強力なエンジンに成長したとの認識で一致した。

中国商務部の鄢東（えん・とう）副部長は、今年1〜8月の中国とASEAN・日本・韓国の貿易総額が前年同期比6％増の1兆1千億ドル（1ドル＝約148円）と中国の貿易総額の26.8％を占めたほか、双方向の投資額が累計7千億ドルを超えたと紹介。今年のASEAN・中日韓地域の経済成長率は約3.8％と予測され、世界の経済発展に引き続き大きく貢献するとの見方を示した。

日中投資促進機構の岡豊樹事務局長は、日本企業は現在、ASEAN市場で中国と積極的に協力し、地域的な包括的経済連携（RCEP）協定の枠組みの下でサプライチェーンの連携や共同投資を進めていると紹介。RCEPの枠組みで中国は東南アジアへの低関税での輸出が可能になるとし「日本企業は東南アジアのサプライチェーンをめぐり、中国企業が構築を進める中国・東南アジアサプライチェーンとの融合を模索している。東南アジアで『中日エコシステム』を共同で築きたい」と語った。（記者/朱麗莉、郭軼凡）

