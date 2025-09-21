お年寄りに効いた“一言”がSNS上で大きな注目を集めている。



【漫画】お年寄りに効く魔法の言葉

「敬老の日なので」



と自作のエッセイ漫画を紹介したのは漫画家のをぎくぼ虫さん（@wogikubomushi）。



以前、老人ホームに勤務していたをぎくぼ虫さん。お風呂嫌いのお年寄りに入浴をすすめるのだが、なかなか聞き入れてもらえず困り果てていたところ、見かねたホーム長が「天皇陛下のご命令です」と一喝。するとお年寄りは態度を一変させ「じゃあしょうがねえな」と入浴してくれたそうだ。



たしかに戦前の教育を受けた人にとって“天皇陛下”はインパクトある一言。この体験を経てをぎく虫さんは介護に柔軟な発想が必要なことを悟ったのだという。



をぎくぼ虫さんにお話を聞いた。



−−この反応をご覧になった時は。



をぎくぼ虫：まだ介護の仕事に就いたばかりの頃でいろいろと苦労してましたが、時には利用者に寄り添った臨機応変な接し方も大事ということを学びました。



−−投稿の反響への感想を。



をぎくぼ虫：このマンガを最初にSNSに上げたのは2年前で、その時はコメントが来すぎて反応しきれませんでした。内容に思想の描写があるマンガの取り扱いは気を付けようと思いました。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「多分従軍していた人なのかもな」

「若い折の経験は晩年と成ってもその人自身に生き続けるんだな〜って思います(ヲタクで有る自身も2・30年すればそう成るんでしょうね。)」

「嘘も方便とはこういう事なのか！思いつくのが凄いわ。」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんにはどんな一言が効くだろうか？



なお今回の話題を提供してくれたをぎくぼ虫さんはエッセイ漫画のまとめ本をboothで販売している。いずれもユニークかつ気付きの得られる作品ばかりなので、ご興味ある人はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）