＜なんで離婚しないの？パンチ＞母は愚痴肯定派？じゃあ結婚しなきゃよかったのに〜っ【第2話まんが】
私・カナエ（26）の職場は、私語することにあまり厳しくない職場で、みんなで和気あいあいと楽しんで働いています。そんな雰囲気に水を差すのが山田（40代）さん。とにかく旦那さんの悪口しか言いません。どんな話でも旦那さんの悪口と結びつけてしまうのです。いつもは大人しく話を聞きますが、この日は私の新婚旅行にまでケチをつけられたように感じ、ついイラっとして「どうして離婚しないんですか？」と突っ込みを入れてしまったのです。山田さんはとても驚いた顔をしていました。
「私だったら離婚しますけどね」山田さんはお子さんにも、こうやって旦那さんの悪口を言っているのでしょうか？ 悪口ばかり聞かせるなら、子どものためにも別れたほうがいいと思うのです。私なら、子どもに自分の悪口を言う配偶者なんて自分のほうから離婚します。
私の発言に驚いた顔をする山田さん。
今日は旦那が会社の飲み会だというので、実家に夜ご飯を食べに行きました。山田さんの愚痴に耐えきれず、つい本心を言ってしまったことを母に話しました。母は山田さんの愚痴くらい聞いてあげたらいいのにと言います。
母は山田さんに同情的でした。
好きな人の悪口をあんな風に言えるはずもなく、山田さんは旦那さんへの愛はもうないのでしょう。
だったら悪口を言っていないで離婚すればいいんです。
あんなに四六時中旦那さんの悪口を言っているのなら、きっとお子さんにも聞かせていますよね？
家庭環境、最悪じゃないですか？
好きで結婚したのに、顔も知らない人に悪口を言われて旦那さんがかわいそうだと思うし、山田さんにドン引いている私もいました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
「私だったら離婚しますけどね」山田さんはお子さんにも、こうやって旦那さんの悪口を言っているのでしょうか？ 悪口ばかり聞かせるなら、子どものためにも別れたほうがいいと思うのです。私なら、子どもに自分の悪口を言う配偶者なんて自分のほうから離婚します。
私の発言に驚いた顔をする山田さん。
今日は旦那が会社の飲み会だというので、実家に夜ご飯を食べに行きました。山田さんの愚痴に耐えきれず、つい本心を言ってしまったことを母に話しました。母は山田さんの愚痴くらい聞いてあげたらいいのにと言います。
母は山田さんに同情的でした。
好きな人の悪口をあんな風に言えるはずもなく、山田さんは旦那さんへの愛はもうないのでしょう。
だったら悪口を言っていないで離婚すればいいんです。
あんなに四六時中旦那さんの悪口を言っているのなら、きっとお子さんにも聞かせていますよね？
家庭環境、最悪じゃないですか？
好きで結婚したのに、顔も知らない人に悪口を言われて旦那さんがかわいそうだと思うし、山田さんにドン引いている私もいました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙