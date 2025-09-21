RSK

写真拡大

「台風19号」進路定まらず

猛烈な台風１９号は、きょう（２１日）正午現在、南鳥島近海を１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５５メートル、最大瞬間風速は７５メートルとなっています。

「台風19号」今後の進路は？

台風の中心は、

きょう（21日）正午には南鳥島近海で猛烈な台風
中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は５５メートル、
最大瞬間風速は７５メートル

あす（22日）０時には南鳥島近海で猛烈な台風
中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は５５メートル、
最大瞬間風速は７５メートル

あす（22日）正午には南鳥島近海で猛烈な台風
中心の気圧は９１０ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は５５メートル
最大瞬間風速は８０メートル

あさって（23日）午前９時には日本の東で非常に強い台風
中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４５メートル、
最大瞬間風速は６５メートル

24日午前９時には日本の東で強い台風
中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４０メートル、
最大瞬間風速は６０メートル

２５日午前９時には日本の東で強い台風
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル

２６日午前９時には日本の東
中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル

の予想となっています。

「台風18号」はどこに？

非常に強い台風第１８号は、きょう（２１日）正午にはフィリピンの東にあって、１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６５メートルで、中心から半径１５０キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。

また中心の東側５６０キロ以内と西側３９０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の気象情報に注意してください。