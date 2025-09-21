¡Ö¤¢¤é¡¢²Ä°¦¤¤¡×9ºÐ¤ÎÂç²Ï»ÒÌò¡¢¶õ¼ê¤ÎÆ»Ãå»Ñ¤Ç¥Ñ¥ó»ý¤Ä¡Ö½ÐÈ¯10Ê¬Á°¤Ëµ¯¾²¡×¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¢¤é¡¢²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿²¤ë»Ò¤Ï°é¤Ä¡×
¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Ç¹¥±é
¡¡¿Íµ¤»ÒÌò¤ÎÃÓÂ¼ÊËºÌ(¤¢¤ª¤¤¡¢9ºÐ)¤¬¡¢¶õ¼ê¤ÎÆ»Ãå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÓÂ¼¤Ï2023Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤ÇµµÉ±¤ÎÍÄ¾¯»þÂå¤ò±é¤¸¡¢Æ±Ç¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£»Ð¤ÎºéÎÉ(13)¤â¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÐËå¤Ç»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Î²Ä°¦¤¤¤ªÅÚ»º¡£¶õ¼ê¤ÎÆü¤Ï½ÐÈ¯10Ê¬Á°¤Ëµ¯¤¤Þ¤¹¡×¤È»öÌ³½ê¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬Åê¹Æ¡£¶õ¼ê¤ÎÆ»Ãå»Ñ¤Ç¡¢»Ð¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥Ñ¥ó¤ò»ý¤Ä¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤é¡¢²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºéÎÉ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤ªÅÚ»º¡£¤¢¤ª¤Á¤ã¤ó¶õ¼ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö¥®¥ê¤Ëµ¯¤¤ë¤ÎÆ±¤¸¤¹¤®¤Æ¿Æ¶á´¶¤Ç¤¹¡×¡Ö¿²¤ë»Ò¤Ï°é¤Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£