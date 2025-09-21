Æ»Ãå»Ñ¤Î­à¿²µ¯¤­¥·¥ç¥Ã¥È­á¤¬ÏÃÂê¡ª¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àaoi__ikemura¤è¤ê¡Ë

¡¡¿Íµ¤»ÒÌò¤ÎÃÓÂ¼ÊËºÌ(¤¢¤ª¤¤¡¢9ºÐ)¤¬¡¢¶õ¼ê¤ÎÆ»Ãå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÃÓÂ¼¤Ï2023Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤ÇµµÉ±¤ÎÍÄ¾¯»þÂå¤ò±é¤¸¡¢Æ±Ç¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£»Ð¤ÎºéÎÉ(13)¤â¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÐËå¤Ç»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Î²Ä°¦¤¤¤ªÅÚ»º¡£¶õ¼ê¤ÎÆü¤Ï½ÐÈ¯10Ê¬Á°¤Ëµ¯¤­¤Þ¤¹¡×¤È»öÌ³½ê¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬Åê¹Æ¡£¶õ¼ê¤ÎÆ»Ãå»Ñ¤Ç¡¢»Ð¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥Ñ¥ó¤ò»ý¤Ä¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤é¡¢²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºéÎÉ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤ªÅÚ»º¡£¤¢¤ª¤Á¤ã¤ó¶õ¼ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö¥®¥ê¤Ëµ¯¤­¤ë¤ÎÆ±¤¸¤¹¤®¤Æ¿Æ¶á´¶¤Ç¤¹¡×¡Ö¿²¤ë»Ò¤Ï°é¤Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£