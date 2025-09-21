21歳の吉澤柚月がステップ初優勝 加藤麗奈らルーキー3人トップ5入り
＜山陽新聞レディース 最終日◇21日◇東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ（岡山県）◇6423ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが終了した。首位と3打差で出たプロ2年目の21歳・吉澤柚月が8バーディ・ボギーなしの「64」をマーク。トータル16アンダーで逆転し、うれしいステップ初優勝を果たした。
【写真】注目ルーキーたちが髪をほどきました
トータル14アンダー・2位タイに皆吉愛寿香、ともにルーキーの六車日那乃、加藤麗奈。トータル13アンダー・5位タイには同じく新人の平塚新夢が入った。2戦連続優勝を狙った大久保柚季はトータル2アンダー・43位タイで3日間を終えた。今大会の賞金総額は3000万円。優勝した吉澤は540万円を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
山陽新聞レディース 最終結果
吉澤柚月 プロフィール＆成績
六車日那乃の私服姿がかわいい【写真】
1位は誰？ ステップ賞金ランキング
国内女子ツアー 最終結果
【写真】注目ルーキーたちが髪をほどきました
トータル14アンダー・2位タイに皆吉愛寿香、ともにルーキーの六車日那乃、加藤麗奈。トータル13アンダー・5位タイには同じく新人の平塚新夢が入った。2戦連続優勝を狙った大久保柚季はトータル2アンダー・43位タイで3日間を終えた。今大会の賞金総額は3000万円。優勝した吉澤は540万円を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
山陽新聞レディース 最終結果
吉澤柚月 プロフィール＆成績
六車日那乃の私服姿がかわいい【写真】
1位は誰？ ステップ賞金ランキング
国内女子ツアー 最終結果