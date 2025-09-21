＜速報＞石川遼、金谷拓実が首位 優勝の行方はプレーオフへ
＜ANAオープン 最終日◇21日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞国内男子ツアーは、石川遼、金谷拓実がトータル17アンダー・首位でホールアウトし、優勝の行方はプレーオフ（18番ホール繰り返し）へと持ち込まれている。
【写真】ファイターズガールのキツネポーズいただきました
首位と3打差から出た石川は、5バーディ・1ボギーとスコアを4つ伸ばし単独首位に立っていたが、最終組の金谷が17番ホールでバーディを奪い追いついた。石川は2015年に次ぐ大会2勝目、そしてツアー通算21勝目、米国男子ツアーを主戦場にする金谷は、日本ツアー通算8勝目がかかる。1打差3位にソン・ヨンハン（韓国）、22年大会覇者の大槻智春がトータル14アンダー・4位。吉田泰基、清水大成、?川泰果、稲森佑貴、小木曽喬がトータル13アンダー・5位タイに入った。昨年覇者の岩崎亜久竜はトータル6アンダー・33位タイだった。賞金ランキングで首位に立つ生源寺龍憲はトータル11アンダー・12位。同ランキング3位の金子駆大はトータル5アンダー・39位。同4位の米澤蓮はトータル9アンダー・19位タイだった。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には2000万円が贈られる。
