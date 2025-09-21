◆女子プロゴルフツアー 住友生命レディス東海クラシック 最終日（２１日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６６００ヤード、パー７２）

１打差３位で出た新人の荒木優奈（Ｓｋｙ）は４バーディー、１ダブルボギーの７０で回り、通算１１アンダーの３位。２週前のゴルフ５レディスに続く今季２勝目には届かなかった。

１６、１７番で連続バーディーを奪って１３アンダーとし、トップの神谷そらを捉えて最終１８番へ。しかし３番ウッドでのティーショットを左の池に入れ、万事休す。３オンパットのダブルボギーとなった。「悔しいです。下手でした」。ホールアウト後は涙があふれた。

「この（１８番）ホールでプレーオフはイヤだなと思って、決めてしまいたかった。左からの風で普通に打てばドローでちょうどいいかなと思ったけど、着弾地点ばかり見すぎた」と振り返り「１７番でバーディーを取って１８番でトップタイという状況が初めてだったから、『追いついちゃった』という感じでフワフワしてしまった」と語った。

２週前のゴルフ５レディスは台風の影響で３６ホール競技に短縮になった末の優勝だった。「２日間で終わってしまったあの時よりは、最後まで優勝争いの雰囲気があった。追いかける立場だったからあの時よりも楽だった。ちゃんと３日間、４日間大会でも戦えるなっていうのは思った。残りのシーズンで絶対に２勝目を挙げたい。練習します」と顔を上げた。