玄米はパックご飯でOK！パラリとしてチャーハンに最適「玄米の豚キム卵チャーハン」


長かった夏の疲れが出ているのに、夜なかなか寝つけない。夜中にたびたび目が覚める。暑さ疲れからくるストレスで睡眠不足になっている方のために、睡眠の質改善につながるGABA（ギャバ）たっぷりの、チャーハンレシピをご紹介します！玄米はパックご飯でOKなので、気軽に作れますよ。

新谷友里江さん


教えてくれたのは…

▷新谷友里江さん

管理栄養士、料理家。書籍、雑誌、広告などで、栄養の知識を生かしたレシピ開発や、フードスタイリングを中心に活躍中。身近な材料で作る、食卓が華やぐ料理に人気がある。Instagram@yurie_niiya

■夏の睡眠不足にはGABAの摂取を！

寝苦しさなど、ストレスを軽減する効果が期待できるGABA（γ-アミノ酪酸）。体をリラックスさせ、質のよい睡眠のサポートをします。

GABAが豊富な食材

きのこ、トマト、じゃがいも、玄米、キムチ

質のよい睡眠をサポートするGABAが豊富な食材


睡眠不足でお悩みの方にぴったりの「玄米＆キムチ」を使ったレシピを紹介します！

■玄米の豚キム卵チャーハン

卵も具やご飯と一緒に炒めるからラクチン

玄米の豚キム卵チャーハン


【材料・2人分】＊1人分547kcal／塩分2.4g

・玄米パックご飯 ・・・2パック（約320g）

・豚こま切れ肉 ・・・150g

・溶き卵・・・ 2個分

・白菜キムチ ・・・100g

・にら・・・1/2 わ（約50g）

■A

　└しょうゆ・・・ 小さじ1

　└塩、こしょう ・・・各少々

サラダ油

【作り方】

1．玄米はパッケージの表示どおりにレンチンして温める。

2．にらは2cm長さに切り、キムチは大きければ食べやすく切る。豚肉は小さめに切る。

3．フライパンに油大さじ1/2を中火で熱し、豚肉を炒める。色が変わったらキムチを加えて炒め、油がまわったら玄米、溶き卵を加え、炒め合わせる。

4．玄米がほぐれてパラッとしたらにらを加え、さっと炒めてAで調味する。

＊　＊　＊

今回ご紹介したレシピは、キッチンに立つ時間が少しでも短くなるように、スピーディーにできる工夫をしています。ぜひ作ってみてくださいね！

監修・レシピ考案／新谷友里江　撮影／木村 拓　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt

文＝高梨奈々