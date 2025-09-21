【チャーハンで睡眠不足対策】GABA食材がたっぷり！「玄米の豚キム卵チャーハン」
【画像で見る】栄養のプロが厳選！「夏の疲労回復ごはん」バリエ16品
長かった夏の疲れが出ているのに、夜なかなか寝つけない。夜中にたびたび目が覚める。暑さ疲れからくるストレスで睡眠不足になっている方のために、睡眠の質改善につながるGABA（ギャバ）たっぷりの、チャーハンレシピをご紹介します！玄米はパックご飯でOKなので、気軽に作れますよ。
▷新谷友里江さん
管理栄養士、料理家。書籍、雑誌、広告などで、栄養の知識を生かしたレシピ開発や、フードスタイリングを中心に活躍中。身近な材料で作る、食卓が華やぐ料理に人気がある。Instagram@yurie_niiya
■夏の睡眠不足にはGABAの摂取を！
寝苦しさなど、ストレスを軽減する効果が期待できるGABA（γ-アミノ酪酸）。体をリラックスさせ、質のよい睡眠のサポートをします。
GABAが豊富な食材
きのこ、トマト、じゃがいも、玄米、キムチ
睡眠不足でお悩みの方にぴったりの「玄米＆キムチ」を使ったレシピを紹介します！
■玄米の豚キム卵チャーハン
卵も具やご飯と一緒に炒めるからラクチン
【材料・2人分】＊1人分547kcal／塩分2.4g
・玄米パックご飯 ・・・2パック（約320g）
・豚こま切れ肉 ・・・150g
・溶き卵・・・ 2個分
・白菜キムチ ・・・100g
・にら・・・1/2 わ（約50g）
■A
└しょうゆ・・・ 小さじ1
└塩、こしょう ・・・各少々
サラダ油
【作り方】
1．玄米はパッケージの表示どおりにレンチンして温める。
2．にらは2cm長さに切り、キムチは大きければ食べやすく切る。豚肉は小さめに切る。
3．フライパンに油大さじ1/2を中火で熱し、豚肉を炒める。色が変わったらキムチを加えて炒め、油がまわったら玄米、溶き卵を加え、炒め合わせる。
4．玄米がほぐれてパラッとしたらにらを加え、さっと炒めてAで調味する。
＊ ＊ ＊
今回ご紹介したレシピは、キッチンに立つ時間が少しでも短くなるように、スピーディーにできる工夫をしています。ぜひ作ってみてくださいね！
監修・レシピ考案／新谷友里江 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々