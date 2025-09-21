「モーニング娘。’25」の牧野真莉愛（24）が21日までに自身のインスタグラムを更新。国立競技場で熱戦が続く世界陸上を観戦したことを明かした。

牧野は「国立競技場に向かって歩いていたら、メダルセレモニーが見えました 国立競技場前のステージでメダルセレモニーが行われているので、誰もが祝福できるの素敵」「客席から見る国立競技場はとっても広くて、びっくりしました思ってた何倍も大きかった。クラップがたくさん聞こえてきました自分ドキドキしてました国立競技場に来れたのも初めて 世界陸上をみるのも初めて。ドキドキ止まらない」とコメント。

初めての国立競技場での観戦に「いろんな競技が一気に行われてるので、目が足りなかったです右のスクリーン見て、左のスクリーン見て、目の前の競技見て、奥の競技見て…ってどこを見ても“世界陸上”！！わくわくまじで」「選手が目の前を走ると、拍手がおこる。拍手もいっしょに走っていました」とつづった。

さらに、「走るスピードが速すぎて、自分の全速力とどれくらい違うんだろう？？ってちょっぴり気になりました。まりあが3歩走ったらもうゴールしてると思う選手のみなさん スクリーンで選手のみなさんの表情もばっちりみれました 今朝までテレビで見ていた『世界陸上』を目の前で観れて、本当に感激この目で観れて。DAY8DAY9もとても楽しみです今まで以上に『東京2025世界陸上』しっかり応援します」とした上で、「太田雄貴さんありがとうございました つづく」と元フェンシング日本代表・太田雄貴氏との2ショットも公開した。

この投稿にフォロワーからは「すごい！世界レベルの選手の競技が見れてよかったね！」「ライブで観戦とか応援できたらめちゃくちゃ楽しいよね」「まりあちゃんも世界陸上行ったんだね」「世界陸上で毎日感動してる」「世界陸上私も今回見てハマってる！」「国立の熱気すごいよね」などのコメントが寄せられた。