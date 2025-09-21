女性3人組「Perfume」が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。インディーズデビュー当時の苦い思い出を明かした。

3人はアクターズスクール広島時代の1991年にグループを結成。会った当時は小学生と言われるとかしゆかは「私とあ〜ちゃんは9歳」と同じクラスだったと打ち明けた。

その後「スタークラスにいた」のっちとは発表会で共に歌う機会があり、あ〜ちゃんは「彩乃ちゃん（のっち）、凄い歌うまい！仲良くなりたい」とのっちを誘い「ぱふゅ〜む」を組んだという。

そうして中学2年の時にインディーズデビューしたが、インストアイベントでは皆で客を集めるためのビラ配りを親と共にやったことも。「その場で捨てられてたり、受け取ってくれない人もいましたけど」と回顧した。

イベント当日には「5人お客さんで。でも5人も来てくれたと思って。ありがたいって歌歌って」。実は5人の客のうち「3人ぐらいはサクラで、本当のファンの人は2人しかいなかったみたいな」とぶっちゃけた。

サクラは「CDショップの店員さんが」とのっちが話せば、かしゆかは「当日になってやばいぞってなったんだと思います」と苦笑いした。

「Perfume」は21日、今年いっぱいでグループ活動を休止すると、グループのオフィシャルファンクラブサイトで発表した。午前7時にはグループのオフィシャルサイトでも報告した。