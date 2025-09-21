6人組アイドルグループ「紫陽花は降らない」（通称・あじふらい）の颯詩音（はやて・しおん）がスポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。できないことが多くても、自分を否定しなかった。その揺るぎない自己肯定感の先に、今の彼女の姿がある。（「推し面」取材班）

小学4年の頃、テレビで見た欅坂46のデビューがすべての始まりだった。「サイレントマジョリティー」が放つ、自分らしい生き方を肯定する世界観が心を貫いた。それ以来、「なりたい」という願いは一度も揺らがなかった。ダンスの授業では棒立ち、カラオケにも触れたことがない。できないことだらけの中で、それでも心は前に向いていた。

「気づいたら、いつの間にかなっていました」。努力の過程を大きく語ることはしないが、その陰には確かな積み重ねがある。初ステージは高校2年生、17歳のとき。前に所属していたグループで、ステージに立った瞬間を今も覚えている。「つい最近まで普通の学生だったのに、自分の一挙手一投足でファンの方が沸いてくれて、『本当になれてよかった』と心から思いました」

失敗や悩みについて尋ねると、「ないです」と即答する。そんな自分を「楽観主義」と分析する。「何があっても“まぁ、うまくいくだろうな”と思えるんです」。不安を抱え込みすぎないことで、前を向いて歩んできた。

以前所属していたグループには途中加入だった。だからこそ「1から作りたい」という思いで「紫陽花は降らない」のオーディションを受けた。「最初からいるのといないのとでは、大違い。自分らしくやりたいなと思って、このグループを選びました」

大切にしている言葉は「やってみても、できないことはある」。一見、ネガティブに聞こえるかもしれない。しかしそこには、「全部できる人なんていない。できなくても、自分には他の良いところがある」という静かな自信と自己肯定感が込められている。

今年4月からは慶大に通い始めた。学業とアイドル業を両立する日々が続く。そこには「できるかどうか」よりも「やってみる」という選択を貫く、颯詩音の揺るぎない矜持がにじんでいる。