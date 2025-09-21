俳優の生瀬勝久（64）が21日放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。芸能界に入るきっかけとなった憧れの俳優を明かした。

この日は俳優の生瀬勝久、MCの満島真之介、「EXIT」兼近大樹とともに埼玉県朝霞市をドライブ。生瀬は2度目の出演で、竹中は初出演となった。2人は2011年から演劇ユニット「生中企画」を組んでいる。

兼近が「ここはどういったご関係なんですか？」と2人の関係に触れると、竹中は「もう長い付き合いなんですよ、意外に」。生瀬も「本当に。元々、僕は竹中さんに憧れてこの世界に入って、“舞台をご一緒していただけませんか？”っていうことで、ユニットを組んでいただいた。それももう15年ぐらい経ちますよね」と説明した。

学生時代に話が及ぶと、生瀬は「僕はもう学生演劇ですから。それこそ竹中さん見てモノマネを…竹中さんのモノマネしてたんだから」と竹中のモノマネをするほど、憧れていたことを明かした。

さらに、竹中の人柄について生瀬は「偉そうにする人嫌いなんですよ、私。でも竹中さん偉そうにしないから、それがね、好きなの。一応、社会人としてちゃんとしているから」と話した。