【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）

【映像】みんなかわいい！全員が笑顔になる始球式

前日の試合で現役最後の登板を終えたドジャースのカーショウ一家による始球式が行われ、山本由伸投手も捕手役として参加した。

この試合は、ドジャース一筋18年、通算222勝を挙げたカーショウのボブルヘッドデーだった。その一環として行われたセレモニアルピッチで、ピッチャーを務めたのはカーショウの愛すべき4人の子どもたちだった。

4人全員が「22」のユニフォームを着て登板し、カーショウだけでなく、山本、キム・ヘソン、ラッシングも捕手役として参加した。子どもたちはまだ幼いため、ボールはさまざまな方向へ飛んでいったが、それもご愛嬌。そんなほのぼのとした光景に、ファンからは大きな拍手が送られた。その後には、子どもたちと捕手を務めた4人との記念撮影も行われ、全員の顔が綻んでいた。

こんなほっこりシーンにSNSでは、「カーショウの家族の始球式、誰一人カーショウパパのところに投げれてないｗ」「新たなノックみたいになってるの可愛い」「素敵なScene」「なんて素晴らしい光景」「カーショウ選手、今までお疲れさまでした」「ほっこりしますね。」「無法地帯すぎるwww」「全方向への感謝と受け取りましょう！」「カーショウファミリー最高の光景ですね」などと、優しいコメントが飛び交った。

ほのぼのとした空気で始まった試合は、ドジャースが先制を許したものの逆転勝ち。カーショウファミリーも大いに喜んだことだろう。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）