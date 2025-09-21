Photo: SUMA-KIYO

ちょっとした外出のとき、財布を持っていくのが億劫に感じることってありませんか？

とはいえ、スマホだけで済ませたいと思っても、診察券やポイントカードなどまだまだカードが必要な場面もあるんですよね……。

スマホの背面にカードを収納

3COINS「マグネットミラー＆カードケース」

そんなときに重宝するのが、3COINSの「マグネットミラー＆カードケース」。

一番のポイントは、MagSafeに対応しているところ。

MagSafeに対応するiPhone（iPhone 12以降）の背面に近づけるだけで、磁力でしっかりと装着できます。

ケースは二つ折りになっており、クレジットカードなど一般的なカードが2枚入るサイズ。

薄いポイントカードなら4〜5枚は入りました。これなら、ちょっとした買い物や外出に必要なカードだけをスマートに持ち歩けますよ。

鏡を探す手間いらず

もうみなさんお気づきだと思いますが、この「マグネットミラー＆カードケース」には、鏡もついているんです。

メイクやコンタクトレンズの確認、食後に口元をチェックしたいときなど、日常で鏡を使いたくなる場面は意外と多いもの。

これなら、鏡を別で持ち歩く必要がなく、バッグの中から取り出さずに、すぐに使うことができます。

また、MagSafe対応なので、スマホから簡単に取り外して鏡単体で使えるのも便利なポイントです。

合わせやすいカラバリが◎

カラーは、アイボリー・ブラック・ブラウンの3色展開。

もちろん、MagSafe対応のケースにも問題なく装着できたので、本体やケースのカラーと合わせてコーディネートを楽しむのも◎。

スマホに装着するだけで、カード収納とミラーの2役をこなしてくれる3COINSの「マグネットミラー＆カードケース」。

外出時の持ち物を減らしたい人は、ぜひチェックしてみてください！

