長澤まさみ、シックな着物姿で圧巻オーラ 極めたいこと明かす「緩急を持って自分でコントロールできたら」【おーい、応為】
【モデルプレス＝2025/09/21】女優の長澤まさみが21日、都内で行われた映画『おーい、応為』（10月17日公開）の完成披露上映会舞台挨拶に、共演のKing & Princeの高橋海⼈（※「高」は正式には「はしごだか」）、永瀬正敏、⼤⾕亮平、メガホンをとった⼤森⽴嗣監督とともに登壇。極めたいことを明かした。
【写真】長澤まさみ、色気あふれる和装姿
主人公の葛飾応為を演じる長澤は、シックな着物姿でステージに登壇すると「本日は私も応為を感じたい、応為を演じていたあのときをよい思い出として焼きついているので、そんな気持ちを込めて応為っぽく着物を着てきました」と打ち明け、MCから「髪型も応為っぽい」と声をかけられると、「そうなんですよ、よくお気づきで」とにっこり。改めて、同ステージに立った心境を尋ねられた長澤は「一昨年のちょうど今くらいの秋の時期に撮影をしたんですけど、あっという間に時は流れてしまって、こうやってみなさんの元に届いてしまうんだなと思うと、愛着があったので寂しいなという思いがあって、そういう気持ちにさせてくれる作品になったことも嬉しかったですし、親子の日常を淡々と覗き見しているような映画になっているので、この世界観にみなさんが没入していただけたらいいなと思っていますね」としみじみと語った。
また、応為の生き様から感じたことや、共感したことを聞かれた長澤は「江戸という時代を自由に生きていた応為の姿が、この時代でもこんなに自分の思う通りに生きることができるんだなと思ったら、それは今の女性像にも通じるものがあるんじゃないかなと思って、現代的な女性だなという印象があったんですけど、応為を演じることで私自身も自分のやりたいことに向かっていく心意気を学んだ気がして、応為から得られるものが多かったですね」と吐露し、「（応為は）自分がやりたいことを明確に持っていて、（江戸時代に）その感覚があるというだけでもすごいことだと思うので、その時代のしきたりとか風習というのはピンとくることがないかもわからないけど、そこで生きている人たちの姿を見ることで通じるものがあるのではないかと感じてもらいたい。日々の記録のような映画なので、そう楽しんでもらえたらいいなと思います」とアピールした。
そして葛飾北斎にちなみ、まだまだ極めたいことを聞かれると、長澤は「休日の過ごし方」と答え「緩急を持って自分でコントロールできたらいいなと。人生の中で仕事と休息の時間とのバランスや、どのように休みの日を過ごすのかというのがうまく自分でコントロールできるようになれば、仕事での集中力も高まるから、どうやって自分を安心させて、リラックスした自分を作れるかもっと探求したいです」といい、「応為と北斎から感じられることでもあるんですけど、幸せの価値というものを時間の多さで感じられることを選ぶのか、短い時間の中で自分にとっていい時間を過ごすのか。満たされたことで得られる豊かな時間をしっかり探求したいと思っています」と語った。
本作は、浮世絵を含めた芸術は男の世界だった江戸時代において、葛飾北斎の娘という境遇はありながらも、数少ない女性の絵師として活躍し、「美人画では敵わない」と北斎も認めるほどの絵の才を持ちながらも、短気で気が強く、親ゆずりの豪胆さで男社会を駆け抜けていった先駆的な⼥性アーティスト・葛飾応為の姿を描く。（modelpress編集部）
◆長澤まさみ、シックな着物姿で登場
◆長澤まさみ、極めたいことは？
◆長澤まさみ主演「おーい、応為」
