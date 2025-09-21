櫻坂46（提供写真）

【モデルプレス＝2025/09/21】櫻坂46が10月29日にリリースする13thシングルのタイトルが「Unhappy birthday構文」に決定した。

◆櫻坂46、13thシングルタイトル「Unhappy birthday構文」に決定


突如公式X（旧Twitter）に数字がランダムに映し出された動画が投稿され、ファンの中では「何かが起こる…」と話題になっていたところに、タイトル発表のティザーが公開された。ティザー映像には“Happy Birthday to You”の楽曲が使用されているが、タイトルが“Unhappy”を用いられており、謎は深まるばかりだ。

櫻坂46は8月に、東京ドーム・京セラドーム大阪のドーム公演5daysを含む、全26万人を動員した全国ツアーを終えたばかり。多くのファンを魅了した櫻坂46がどのような展開を魅せてくれるのか。（modelpress編集部）

◆櫻坂46「Unhappy birthday構文」概要


