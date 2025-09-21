櫻坂46、13thシングルタイトルは「Unhappy birthday構文」に決定 X謎投稿が話題
【モデルプレス＝2025/09/21】櫻坂46が10月29日にリリースする13thシングルのタイトルが「Unhappy birthday構文」に決定した。
【写真】櫻坂46、公式SNSでの謎投稿
突如公式X（旧Twitter）に数字がランダムに映し出された動画が投稿され、ファンの中では「何かが起こる…」と話題になっていたところに、タイトル発表のティザーが公開された。ティザー映像には“Happy Birthday to You”の楽曲が使用されているが、タイトルが“Unhappy”を用いられており、謎は深まるばかりだ。
櫻坂46は8月に、東京ドーム・京セラドーム大阪のドーム公演5daysを含む、全26万人を動員した全国ツアーを終えたばかり。多くのファンを魅了した櫻坂46がどのような展開を魅せてくれるのか。（modelpress編集部）
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤 TYPE-A
初回仕様限定盤 TYPE-B
初回仕様限定盤 TYPE-C
初回仕様限定盤 TYPE-D
初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入）
【通常盤／CDのみ】
CD only
櫻坂46、13thシングルタイトル「Unhappy birthday構文」に決定
櫻坂46「Unhappy birthday構文」概要
