さっすが【セリア】さん、、！ 便利 & デザイン可愛い♡「優秀スマホグッズ」

毎日持ち歩くスマホだからこそ、使いやすさとデザイン性はどちらもこだわりたいところ。そんな願いを叶えてくれそうな「スマホグッズ」を【セリア】で発見。実用性が高いのはもちろん、プチプラなのにデザインまでしっかりかわいいのがポイント。お気に入りのグッズを身につければ、普段のスマホライフがいつもよりちょっと楽しくなるかも。

キュートなクマフェイスに癒される

【セリア】「スマホグリップ ラメ クマタイプ」\110（税込）

指に引っ掛けてスマホを操作したり、スタンドとして使用したりできる優秀スマホグリップ。透明なクマモチーフの中にラメが入ったかわいいデザインで、見る角度や揺れでラメがきらめきます。@ftn_picsレポーターのとも*さんが「土台は伸縮自在になっていて、スタンド使いもホールド使いも簡単に出来るところもお気に入り」とコメントするように、マルチな活躍が期待できます。

トレンド感たっぷりなチュールフリル

【セリア】「スマホリストストラップ レース」\110（税込）

チュールレースがたっぷり使われた大人かわいいストラップ。優しいピンクの色合いとゴールドカラーの金具が上品で、ファッションのアクセントにもおすすめしたいアイテムです。レポーターのとも*さんによると「チュールは柔らかく、手首につけてもチクチクしません」とのこと。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

Writer：licca.M