女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は２２日に、第１２６話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

のぶ（今田美桜）が撮ったミュージカルの写真を見ていた嵩（北村匠海）は、こっそり来ていた登美子（松嶋菜々子）が写った写真を見て驚く。そんな中、のぶ、登美子、羽多子（江口のりこ）が旅行することに。出発前夜、初めて柳井家に泊まる登美子と布団を並べて横になった嵩は、写真で登美子の笑顔を見てうれしかったと話す。旅行から戻り、カメラを手に写真屋を訪れたのぶは、店主に声をかけられる。

「あんぱん」は第１１２作目の連続テレビ小説。「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしさん（享年９４）と妻・小松暢（のぶ）さん（享年７５）の夫婦をモデルにフィクションとして描く。戦前・戦中・戦後と激動の時代に、２人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを描く。脚本は中園ミホ氏、主題歌はＲＡＤＷＩＭＰＳの「賜物」。８月２２日にクランクアップした。

９月２９日からは、女優・郄石あかり主演の「ばけばけ」がスタートする。