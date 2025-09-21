中川翔子、「初対面だけどおうちに…」“先輩双子ママ”タレントと2ショット「お二人とも本当にお綺麗」「心強い助っ人」
タレントの中川翔子（40）が21日、自身のインスタグラムを更新。「先輩双子ママ」タレントとの2ショットを公開した。
【写真】「心強い助っ人」“先輩双子ママ”タレントと2ショットを公開した中川翔子
「早起きしちゃった」と書き出した中川は「先輩双子ママの東原亜希さん！」と、2015年7月に双子の女児を出産した4児の母・タレントの東原（42）との2ショットをアップ。「年子＋双子子育てしている上に美しいすごい！」と敬意を表した。
続けて「わたしのインスタを見て心配してご連絡してくださってお友達になれて嬉しい優しい〜！」「初対面だけどおうちに来てくれてがっつり双子出産子育て悩みを聞いちゃいました」とつづった。2人は中川の公式YouTubeチャンネル「中川翔子の『ヲ』」で、20日に更新された動画で共演している。
中川は「不安でいっぱいだったから救われました」「笑顔でいなきゃ、双子のために今を楽しむマインドで！」「本当にいま人の優しさがしみる」とコメントした。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。出産は計画帝王切開にするとも明かしている。
この投稿に「私の大好きなお2人がご一緒に」「すごい…さすが先輩ママ」「お二人とも本当にお綺麗です」「お二人とも美しいです」「これは心強い助っ人ですね」といったコメントが寄せられた。
