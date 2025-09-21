ある保護犬の奇跡的なエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で12万9000回再生を突破し、「顔が全然違う！」「これを運命っていうんだね」「幸せなのが伝わってきます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：譲渡会で退屈そうだった犬に『うちの子になる？』と声をかけた結果…涙あふれる『1年半後の光景』】

退屈そうだった犬

TikTokアカウント「mila_to_saiga」の投稿主さんが、犬猫譲渡会に行ったときのこと。そこにはたくさんの保護犬がいましたが、1匹の犬に目を奪われてしまったといいます。「僕の家族になって！」と必死でアピールするような他の犬と比べて、その犬はただただ退屈そうにしていました。

すべてを諦めているかのような表情が、投稿主さんは気になって仕方がなかったそうです。しかし、試しに「うちの子になる？」と声をかけながらオヤツを与えてみると、ほんの少し警戒しながらも手からオヤツを食べたそうです。

この子を幸せにしてあげたい…。そんな一心で、家族として迎えることを決意したといいます。

1年半後の光景に涙

保護犬の名前は、「サイガ」くん。トライアル1日目は不安そうな表情をしていたそうです。生後半年のとき、傷だらけで保護されたサイガくん。保護施設で1年半以上飼い主さんを待ち続けていましたが、引き取りに来る人はなかったといいます。

心に傷を負ったサイガくんに、投稿主さんはたくさんの愛を注ぎました。そして1年半後…。

サイガくんは、とっても表情豊かなわんこに変身していたのです。穏やかに笑う表情からは、サイガくんの優しさが伝わります…。

今では、川遊びしたり、ナデナデを堪能したり、穏やかな日常を過ごしているというサイガくん。投稿主さんとの運命の出会いが、サイガくんの犬生を幸せなものに変えたのでした。

この投稿には「嬉しそうで幸せな顔してる」「幸せな気持ちになるよ」「素敵な飼い主さんと出会えてよかった」などの温かなコメントが寄せられています。

先住犬との出会い

実は、投稿主さんの家には、『ミラ』ちゃんという先住犬がいるそう！サイガくんとミラちゃんは、家に迎えたときからすぐに仲良くなったのだといいます。ワンプロをしたり、一緒に走ったり、もともと友達だったのかと思うくらい相性がよかったそう。

投稿主さんとの出会いが運命的だったように、2匹も不思議な縁で繋がれたのかもしれません。お互いを枕にしてスヤスヤ眠ることもあるほど、絆の強い2匹なのでした！

ミラちゃんとサイガくんの仲睦まじい日常はTikTokアカウント「mila_to_saiga」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「mila_to_saiga」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。