大型犬2頭がお留守番していた家に帰宅したら…。飼い主さんの目に飛び込んできた衝撃の光景と犯ワンがみせたまさかの反応を捉えた光景は多くの反響が寄せられることとなりました。

『泥棒が入ったかと思った』留守番していたハスキー犬が…

Xアカウント『@lani_angelhusky』に投稿されたのは、外出から戻った飼い主さんの目に飛び込んできた衝撃の光景と、犯ワンがみせたまさかの反応。

衝撃の光景と『まさかの反応』が話題に

2頭のシベリアンハスキーさんたちが待つ家に帰宅、ドアを開けると…そこには『泥棒が入ったかと思った』と思わずこぼしてしまうほどの惨状が広がっていたのだといいます。

本来、出てくるべきではないはずのソファの中身（中綿）がそこら中に散らばり、何かを収納していたのであろう段ボールもボロボロに…。

2つ並んだケージの1つには、気まずそうな表情を浮かべる姉ハスキー「ラニ」ちゃんのお姿。そして…本件の犯ワンである妹ハスキー「レア」ちゃんはというと…。

まさに『やりきった』と言わんばかりの満足げな表情を浮かべてスヤスヤと眠っていたのだそう。

悪びれもせず、気持ちよさそうに眠るレアちゃんのお姿は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「満足顔ですね」「やりきった感がすごい」「謎が解けた」「遊び疲れて寝てしまったかな」「達成感を得た犯人の顔」など多くのコメントが寄せられています。

仲良しハスキー姉妹の日常

2024年10月30日生まれのレアちゃんは、現在生後10ヶ月のお転婆な女の子。まさに育ち盛りのわんぱく盛りなのだといいます。そんなレアちゃんには、2019年12月16日生まれの「ラニ」ちゃんという優しいお姉ちゃんの存在も。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと自分らしく幸せに過ごすハスキー姉妹の愛あふれる日常は多くの人々にハスキーの魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。

