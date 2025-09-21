俳優の生瀬勝久（64）が21日放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。30歳まで使っていた芸名の真相を明かした。

この日は俳優の生瀬勝久、MCの満島真之介、「EXIT」兼近大樹とともに埼玉県朝霞市をドライブ。生瀬は2度目の出演で、竹中は初出演となった。

竹中は「生瀬君は昔から役者になるって決めてたの？」と聞くと、生瀬は「いや、僕はもう学生演劇ですから。それこそ竹中さん見てモノマネを…竹中さんのモノマネしてたんだから」と話した。

そんな中、竹中は「“槍魔栗三助（やりまくりさんすけ）”ってどっから来たの？」と生瀬が30歳まで使用していた芸名について言及。生瀬は「それは、学生時代に漫才やってたんですよ、学生漫才。で、相方が考えてきたんですよ、コンビ名を。“槍魔栗三助”と“鰻登源八（うなぎのぼりげんぱち）”っていう」と説明した。

兼近が「ずるいな、げんぱち」とツッコむ中、生瀬は「で、相方が作ってきたんで“お前どっち取る？”って言って。で、僕は本当に真面目な男だったんで、ちょっとここで人生を変えたいと思って“槍魔栗三助っていうのをつけてみたい”と」と自ら選んだことを明かした。

竹中は「直感的に“槍魔栗三助”って？自分の生活がそのまま出たわけじゃなくて？」と聞くも、生瀬は「全然。僕、もう本当に優等生だったんですよ」と話した。