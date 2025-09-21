「宇宙一のペヤングだー！」近藤真彦、カップ焼きそばの“贅沢すぎる”トッピングにファン衝撃「超豪華」「す、凄すぎる」「庶民には無理」
歌手・俳優の近藤真彦（61）が20日、自身のインスタグラムを更新。カップ焼きそば『ペヤング』に高級食材を大胆にトッピングしたアレンジを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「超豪華」“高級食材”松茸＆アワビが入ったカップ焼そばを披露した近藤真彦
先月23日に「これが世界一のペヤングだ！」と、松茸を豪快にトッピングしたカップ焼きそばの写真を投稿した近藤。その後、松茸が入ったカップ焼きそばが発売されると、「パクられた〜（笑）いやいや随分前から開発してたそうです！偶然にもマッチの方が発表が早かった（笑）」と伝え、「美味しかった〜！」と紹介していた。
この日の投稿では、「どーだ！まるか食品！」と呼びかけ、さらなるトッピングを加えたカップ焼きそばをアップ。「今度は松茸の上にアワビだー！宇宙一のペヤングだー！」と、麺の上に並べられた大きな松茸のさらに上に、たっぷりアワビを追加するアレンジを披露した。
これに対しファンからは「す、凄すぎる」「超豪華」「さらに豪華になってる」「高級過ぎて無理」「私みたいな庶民には無理っす」「さすがスーパースター!!」「食べ顔もカッコいい」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「超豪華」“高級食材”松茸＆アワビが入ったカップ焼そばを披露した近藤真彦
先月23日に「これが世界一のペヤングだ！」と、松茸を豪快にトッピングしたカップ焼きそばの写真を投稿した近藤。その後、松茸が入ったカップ焼きそばが発売されると、「パクられた〜（笑）いやいや随分前から開発してたそうです！偶然にもマッチの方が発表が早かった（笑）」と伝え、「美味しかった〜！」と紹介していた。
これに対しファンからは「す、凄すぎる」「超豪華」「さらに豪華になってる」「高級過ぎて無理」「私みたいな庶民には無理っす」「さすがスーパースター!!」「食べ顔もカッコいい」など、さまざまな声が寄せられている。