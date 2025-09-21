Number_iの岸優太さんがインスタグラムを更新。高級ホテル滞在時のオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 Number_i ・岸優太 】 「快適の極みきてます！」 高級ホテルでくつろぐオフショットを公開





岸さんは、「ハイアット！！！！！！！」と投稿。続けて「快適の極みきてます！！！！！！！！！！！」とコメントを添えて、ホテル内でのリラックスした表情のオフショット写真を複数枚投稿しました。

岸さんが公開した写真では、まず白とブルーグレーのツートンカラーの衣装に身を包み、ホテル内のソファでくつろぐ姿が見られます。薄明かりに照らされた部屋からは窓越しに外の景色も楽しめる様子で、落ち着いた雰囲気が伝わってきます。







別の写真では、光沢のある白とブルーグレーのスーツ姿で窓際に座る岸さんの姿が映し出されています。背景には大きな窓があり、夕暮れの街並みと淡い青空が広がっています。







さらに別の写真では、岸さんがホテルのベッドに仰向けになって横たわる様子が映っています。白とブルーグレーのスーツを着た彼は両腕を広げ、完全にリラックスした表情を見せています。白いシーツと枕が整然と整えられたベッドや、落ち着いた色調の木製ベッドフレームとサイドテーブルからは、上質な室内環境が伝わってきます。







また、「HYATT REGENCY TOKYO」のロゴが規則的に配置された背景の前でピースサインを作り、笑顔でポーズをとったり、バーのような背景を背に椅子に座り、トークイベントでマイクを持つ岸さんが映っています。







この投稿に「こんな素敵なホテル泊まりたいー！ベッドで大の字したいー！！」「なにこのイケ散らかしてる岸くんは最っ高でっす！！！！！！」「岸くんがハイアットに居ると大人な雰囲気が増して、益々素敵ですね」「素敵なスーツお似合いです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】