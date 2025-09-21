宮本茉由30歳「心境の変化もありました」 一日警察署長を務める
俳優・宮本茉由（30）が21日、秋の全国交通安全運動初日にあたり、警視庁中央警察署の一日警察署長を務めた。日本橋高島屋ガレリア前にて交通安全セレモニーを行い、日本橋中央通りをオープンカーに乗車しパレードを行った。
【写真】おでこ全開！一日警察署長になった宮本茉由
自身初となるオープンカーについて「緊張しますがワクワクします」と話し沿道に手を振り、セレモニーに先立ち委嘱式が行われ、パンツスタイルの制服に身を包み委嘱状を受け取った。
制服に「強さを感じます」と話し、警察官について「一人一人の命を守ってくれるヒーローのような存在です。今日たくさんの方々に会えて嬉しかったです」と目を輝かせた。
また、30代を迎え「20代とは違う考えを持っていきたいです。心境の変化もありましたので今を大事に、自分の考えをしっかり持つかっこいい女性になりたい」と話した。
明日22日最終回を迎える、ドラマ『レプリカ 元妻の復讐』(テレビ東京系 23:21〜)では悪役を熱演しているが「(視聴者は)ここまで本当に地獄に落ちてくれと思っていると思います。悪役が癖になりそう(笑)。最終回は爽快な最後を迎えますのでぜひご覧ください。今後はいい子の役も演じてみたいです(笑)。警察官の役もこれを機にいただけたら嬉しいですね」と語った。
