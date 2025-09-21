元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が21日に自身のインスタグラムを更新。息子との恒例の映画鑑賞を報告した。

「昨日、映画『チェーンソーマン』を息子と見に行きまして。息子が今年劇場で観た映画が20本目になりました」と報告。

「3歳から笑福と映画館に映画を見に行くことを始めまして。5歳くらいからマーベルを見たり、7歳からトップガン見てトムクルーズのファンになったりと」次第に息子も映画にハマり、「去年は19本までいき、あと一本で20本と言うところだったのですが。今年、9月の時点で20本いきました！！」と昨年の記録を上回ったことを伝えた。

その上で「今のところの笑福のベスト5は。1位：スーパーマン、チェンソーマン(同率1位)、2位：ふつうのこども、3位：マイクラ、4位：ソニック3、5位：ミッションインポッシブルファイナルレコニングだそうです！！」と明かし、「映画を見に行って話す感想もどんどん濃くなってきて。嬉しいばかりです。勉強は大好きじゃなくても映画は大好きになってくださいとずっと思っていたんですが。そうなってきました！！」とツーショットを添えて喜びをつづった。