イル ビゾンテから日本限定♡革の魅力光るロゴテープコレクション登場

イタリア・フィレンツェ発のレザーブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」から、日本限定となる“LOGO TAPE COLLECTION”が2025年9月19日(金)に登場します。ブランドロゴを刻印したヌメ革テープを両サイドに配したデザインは、職人技と遊び心が光る仕上がり。バッグやウォレットなど全8型が展開され、価格は33,000円～110,000円。伝統と革新が息づくコレクション♡

ヌメ革×ロゴテープの新鮮なデザイン

(C)IL BISONTE

今回の“LOGO TAPE COLLECTION”は、レザーアイテムにヌメ革テープを組み合わせるユニークな発想が特徴。

ナチュラルなヌメ革とシックな黒の2色展開で、上質さと遊び心を兼ね備えたデザインに仕上がっています。

ブランドロゴを刻印したレザーテープは、シンプルながらも存在感があり、日常のスタイルに特別感をプラス。日本限定ならではの新鮮なロゴ使いに注目です。

靴下屋×ウンナナクール熊本限定♡遊び心あふれるコラボパジャマ発売

バッグからウォレットまで全8型を展開

Boston Bag

Long Wallet

Wallet

Key Case Wallet

展開アイテムはバッグ2型、ウォレット5型、スモールレザーグッズ1型の全8型。

ミニボストンバッグ（110,000円）やトート（71,500円）など、普段使いしやすいモデルをラインナップ。ウォレットは48,400円～61,600円、キーケースウォレットは33,000円と幅広い価格帯で揃います。

お気に入りのアイテムを選べるのも魅力で、自分用にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめです。

発売情報＆購入できる場所

“LOGO TAPE COLLECTION”は、イル ビゾンテ全国ストアと公式オンラインストアにて発売。店舗によって取扱い内容が異なるため、事前チェックがおすすめです。

発売日は2025年9月19日(金)。定番のクラフトマンシップを感じながら、新しいロゴデザインを楽しめる今回のコレクションは、日本限定ならではの特別な一品。

ファッション感度の高い方にぴったりです♡

伝統と革新が出会う日本限定コレクション

イル ビゾンテの“LOGO TAPE COLLECTION”は、伝統的なレザー技術に新しい感性を加えた日本限定アイテム。

バッグは71,500円～110,000円、ウォレットは34,100円～61,600円と幅広く揃い、革の魅力を存分に楽しめます。普段使いから特別なシーンまで活躍するデザインは、大人の女性にぴったり。

ぜひこの機会に、イル ビゾンテならではの革新と遊び心を体感してみてください♪