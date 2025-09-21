愛犬を3Dで蘇らせようとしたのに、トゲトゲの怪物が誕生してしまったというXの投稿が話題だ。



【写真】神々しい...こっちは一転、神になった愛犬

漫画やイラストなども製作するアラキレイヤー（@Reysyu02）さんは、3D制作ソフト「Blender」を使い、「今は亡き愛犬を蘇らせようとした」とのこと。しかし完成したのは、なでたらけがをしそうな、全身がウニのようにトゲトゲのダックスフンド。



パソコンのスペックの問題だそうだが、衝撃的な愛犬の画像と、悲しすぎる結果を知らせるXの投稿には、9.4万いいねの反響が集まった。アラキレイヤーさんに話を聞いた。



――愛犬を蘇らせようとしたのに…やはりショックでしたか？



アラキレイヤー：悲しさや驚きよりも、上手くいかないモヤモヤの方がずっと上でしたね…。3D制作ソフトは多機能な分、覚えることや慣れるべきところが多く、今もずっと苦戦しています。



――完成まで、かなり大変だったのでは？



アラキレイヤー：使用した3D制作ソフトの「Blender」は、使いこなすための書籍や解説動画を公開されているので、使えそうなテクニックやイメージに近いものをひたすら探して勉強しました。



――挫折しそうになった瞬間は？



アラキレイヤー：毛の長さや太さ、クセを調整する方法が分からず大変でした。参考にしてる動画のソフトのバージョンが違うなど、見ながら作業しても同じ結果にならない事も多かったんです。基本的な形状を作るよりも、ずっと毛を生やす作業に時間を費やしてました…。



――完成した時のお気持ちはいかがでしたか？



アラキレイヤー：ようやく形になった！達成感です。まだまだ愛犬にもそっくり…という訳ではないのですが、自分でもこんなCG作品が作れるんだなと感動しました。



――完成した愛犬さんの今後の展開は？



アラキレイヤー：まだまだ技術不足。勉強を続けて数年後にまた挑戦してみたいです。今度作る時はモーションもつけて映像作品にしてみたいです！



◇ ◇



SNSでは「近づく者全てを傷つける悲しき怪物」「撫でたら手がズタズタになりそう」「ステゴサウルスかな？」「ウニに似たダックス、ウニチュアダックスだ」「デスダックス」など多くの反響が寄せられた。フサフサになった愛犬が駆け回る様子が見られるまでもうすぐ。今後の進化に目が離せない。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）