¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¡ª¡ª¡×
¡¡¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬°õ¾Ý¤ò¥¬¥é¥ê¤È¤µ¤»¤¿à¤ª»Ð¤µ¤ó´¶á¤Î¶¯¤¤¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁ°È±Éü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â¤«¤±¤ÆÄº¤¤¤¿¤è~¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¶»¸µ¤Ë¹õÈ±¥í¥ó¥°¤Î´¬¤È±¤ò¿â¤é¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î(º´²ì¸©¿Àºë»Ô½Ð¿È)¡£
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¾åÌÜ¸¯¤¤¤ÇÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ß¡¢¡ÖÄê´üÅª¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¼¡¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê~¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«Ê·°Ïµ¤°ã¤Ã¤Æ¹¥¤¤À¤è¡×¡Ö·ã¥«¥ï¡×¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó´¶¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ë¥Ï¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Á¤È¤»¤Ï¡¢º´²ì¸©¤ÎÅ´¹©½ê¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿à¥¬¥Æ¥ó·Ïá¥°¥é¥É¥ë¡£2019Ç¯¤ËµòÅÀ¤òÅìµþ¤Ë°Ü¤¹¤Þ¤Ç¡¢º´²ì¤«¤é¤ÎÄÌ¤¤¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£