訪れたのは、南九州市。鮮やかな緑が広がる茶畑で作業するのは、農家になって25年の永山 和博さんです。



（永山 和博さん）

「お茶王国・静岡。断然に日本一だったので、それに届くなんて思っていなかった。まさかこういうときが来るなんて思っていなかった」



24年発表された県内のお茶の生産量は、2万7千トン。統計が始まって以来、トップを走り続けてきた”お茶王国・静岡”を抑え、鹿児島が初めて1位に輝きました。更に、25年、初めて摘み取られた一番茶の生産量でもトップになり、快進撃が続いています。鹿児島は、なぜ大躍進を遂げたのか？そのワケに迫ります。

■平坦な茶畑は戦略だった──機械に合わせた畑づくりの徹底

鹿児島で本格的にお茶の栽培が広がったのは、高度経済成長期。静岡や京都に比べ、かなり遅いスタートでした。更に静岡の栽培面積は、鹿児島の1.5倍以上。条件的には不利だったはずの鹿児島がなぜ日本一になれたのか。

そのカギを握るのが、こちらの真っ赤な機械です。



（永山 和博さん）

「乗用型摘採機といって、お茶を収穫する機械。人が手で摘む400人に相当するぐらいの収穫ができる機械」

県内の導入率は98％！今や、ほぼ全ての茶畑で使われています。見渡す限り平坦な茶畑が整然と並ぶのは、実は、この機械の幅に合わせて整備されてきたため。農家とメーカー、そして行政が一体となって「機械化ありき」の茶畑づくりを進めてきたのです。

実はこの摘採機…。



（永山 和博さん）

「メイドイン鹿児島です。鹿児島の面積、生産量を含めて拡大した一番の要因は、松元機工さんが生産者と共に頑張ってきてくれた結果」

永山さんの畑から、ほど近い場所にある「松元機工」。長年、摘採機の製造を担ってきた西牟田 昭人さんです。

（松元機工・西牟田昭人工場長）

「おそらく鹿児島の行政が良かったんだと思います。機械もない時代に効率化しないといけない。それには機械化だ。県の茶業試験場というのがあるので、そこが音頭をとって機械化にするには平坦な所じゃないといけないからと言って。（客に）機械をあなたの畑に合わすんじゃなくて、機械にあなたの畑を合わせてよ、と一貫していた。だから、みんな植える幅は一緒」

改良を重ね、1981年、松元機工は摘採機の原型を全国に先駆けて完成させます。その後、お茶の生産量の飛躍的な増加と、作業量を減らすことにも大きく貢献しました。

一方で、静岡は斜面が多く、機械を入れるのが難しい土地柄。今も人の手で摘まれる畑もあり、栽培面積は年々減少しているといいます。

鹿児島の栽培面積が“ほぼ横ばい”で維持できているのは、まさに機械化の恩恵でした。



（永山 和博さん）

「この機械があることによって、鹿児島の生産者も後継者が帰ってきている。もし機械化が進んでいなかったら、もしかしたら帰ってきていない」

■20種以上の茶葉が育つ鹿児島──収穫時期をずらして生産量アップ

加えて、鹿児島の強みは「品種の多さ」にもあります。



（永山 和博さん）

「ここから右と左で品種が違う。右が全国的に植えられている、『やぶきた』という品種。左側が『さえみどり』という品種」

全国で生産されるお茶の7割を占める「やぶきた」。鹿児島での生産量は3割にとどまっています。一方で、鹿児島では「ゆたかみどり」や「さえみどり」など、20種類以上の品種が育てられています。収穫時期をずらすことで、生産量を底上げし、消費者の多様なニーズにも応えています。

この成果について、県の担当者は。



（県農政部農産園芸課・大迫 公博特産作物対策監）

「嬉しいですよね。嬉しいですし、もう本当に鹿児島の誇り」

ただし、課題も。



（県農政部農産園芸課・大迫 公博特産作物対策監）

「県外では、静岡があって、京都があって。どうしても鹿児島という名前が、なかなか浸透していかない。今回、日本一ということで、少しでも県外の方に認知いただけるよう一生懸命取り組んでいる」

県産のお茶が全国に浸透しない理由として、歴史が浅く、全国的に十分に知られていないこと、荒茶の供給地としての印象が強いことが挙げられるといいます。だからこそ、「かごしま茶」としてＰＲしていくことも、今後の大きな課題です。

■地産地消から世界へ──鹿児島茶、抹茶文化の新たな担い手

県産の一番茶を味わうべく、天文館に店を構えるカフェ「ＴＥＡ ＷＡＶＥ」を訪ねました。全ての商品に県産の一番茶を使用。一番茶は、旨味や甘味が強いため、お茶の苦味が苦手な人も飲みやすいといいます。

抹茶のアイスが乗った抹茶プリンを頂きました。



（間世田アナウンサー）

「とにかく香りが強い。お茶の甘味と旨味がガツンと最初に来ます。ほんのりと抹茶の苦味もあって、鼻をスーッと抜ける」

実際にお茶を点ててつくられる「濃茶ラテ」は、外国人からも大人気なんだそうです。



（間世田アナウンサー）

「とにかく清々しい、爽やかな風味。抹茶のほろ苦さと、ミルクの濃厚さがとてもよくあう」

（ＴＥＡ ＷＡＶＥ・仮屋 由里店長）

「鹿児島もお茶の地産地消を続けて、やっとスポットライトを浴びたんだなと、素直に嬉しかった。抹茶というと敷居が高く感じられるが、抹茶・お茶をもっと身近にフランクに楽しんでもらえたらと思うので、気軽に楽しんでほしい」

鹿児島のお茶の可能性は、いま海外へも広がり始め、抹茶の原料となる、てん茶の生産量も他の地域を圧倒しています。



（永山 和博さん）

「今回、今年の一番茶に関しても静岡を抜いて一番になったということは、今後は鹿児島がもっと全国を牽引しながら世界に発信していくべき」



悲願の日本一達成の裏には、農家・行政・メーカーによる三位一体の挑戦がありました。



（KYT news.everyかごしま 25年9月4日放送）