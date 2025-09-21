東京Vの城福浩監督（64）が21日、次戦神戸戦へ向けて取材に対応。前日の岡山戦で初先発し、ゴールを決めた特別指定選手の日大3年のFW平尾勇人（20）について言及。今後も可能な場合は、起用する可能性があることを明かした。

27年からの入団が決まっている平尾は現在は大学生。試験や必修授業などもあり、さらに日大での試合もある。前日も関東大学リーグの後期開幕戦があり、当初は4日前から日大の練習に戻り、試合にも出場する予定だった。しかし、東京Vのチーム事情から平尾が戦力として必要になり、城福監督が強化部を通じて日大に依頼し、理解を得てJ1で起用することになったという。城福監督は「我々の意図を汲んで出してくれた。感謝したい」と、日大の英断に感謝した。

今後は授業が最優先だが、東京Vの練習や試合を優先することも可能だという。

「大学リーグで活躍するのは大事だし、チームを高みに持っていく中心になることは、選手の大きな成長。最高峰のリーグで責任を負ってプレーして勝敗左右するゴールを決めたことは、彼のサッカー人生で大きい。試合に絡めるならこちらに」と、東京Vでの活躍でさらに成長させたい考えだ。