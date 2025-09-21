Bimiが＜Bimi Live Galley #06 -Jealous-＞を9月15日に渋谷Spotify O-WESTで開催した。

DJ dipのSEが鳴り響くと、和装に覆面、扇子を手にしたパフォーマーが静かに現れ、空気が一変する。幕開けは新曲「Jealous」。和の旋律とBimiの歌声が重なった瞬間、会場はまるで異世界に引き込まれたかのようだった。そのまま「rave」「Devil」「exorcist」と続く怒涛の展開。パフォーマーの赤と黒の不気味な衣装、Bimi札を使った演出、そしてダンサーたちの身体表現が、視覚と聴覚を同時に揺さぶる。Bimiの表現力は、もはや“歌”という枠を超え、ひとつの“世界”を創り出していた。

最初のMCでパフォーマー4名を紹介したのち、「Jealous」の全貌を伏せていたことを詫びつつ、「いつも通り盛り上がってください」とリスナーに呼びかけると「Awake now」へ。パフォーマーを交えた演出からBimiのソロへ移りながらも、「Jealous」の世界観そのままに歌い上げる。「Anubis」「NINJA」ではラップスキルが炸裂し、観客も思い思いのスタイルで応える。Bimiの音楽は、聴く者の身体を自然と動かす力を持っている。「博徒街道」では、Bimiの生きざまがそのまま音になって響く。魂を削るようなラップに、心が震わすリスナーも多いのではないか。「Safe Haven」は、ドラマ『Solliev0』のタイアップでも知られるが、シェアードユニバース作品のドラマ『gift』でも新曲「Unique」がエンディングテーマに決定しており、その続報も気になるところだ。

Bimiのライブでは恒例となったDJ dipタイム。今回はBimiが初めて渋谷WOMBでライブを開催した時のSEを改良したとのこと。そのころを知っているリスナーとしては当時を思い返すひと時となったに違いない。「狙撃」のイントロに合わせて再登場すると、再びフロアに熱気が上がる。高速ラップを見事にこなしながら、続いて「インベーダーインバイト」へ。観客との合唱も生まれ、フロアが一体となる瞬間が訪れた。

続くMCでは、「Jealous」というテーマに込めたスピリチュアルな側面や、過去の内省的な経験を語る場面も。20代前半、宇宙やスピリチュアルな精神世界に入り込む中で生まれた楽曲たち。筋トレを始めてからはあまり書けなくなったという“スピ系”の曲たちに、当時の反骨精神が宿っていたことを笑いながら語る姿に、Bimiの“今”が垣間見えた。

後半、「OIL」「月と太陽」「飼ふ -味変-」と続く流れは、歌詞とBimiの歌声で一度盛り上がったフロアをクールダウンしていく。「飼ふ」は、Bimiが一番落ちていた時期に書いたという楽曲。過去の痛みを昇華し、今の自分の表現として届けるその姿に、観客は静かに心を揺さぶられた。そして「熱気」「歪」で一気にボルテージを上げ、ステージを縦横無尽に駆け回るBimiの姿に、観客の心も身体も引き込まれていく。

パフォーマーが再登場し、「show」「instant輪廻転生」「Tai」を続けてパフォーマンス。Bimiのインディーズ時代に生み出されたスピリチュアルな楽曲群で、観客はBimiの精神世界を旅するような感覚に包まれる。墨まみれのBimiが歌うMVが印象的な「Tai」では、パフォーマーたちが不気味な動きで楽曲の世界観を違った角度から視覚化。そして「inner child」。ステージに一人残ったBimiが、スポットライトの中で内なる自分を叫ぶように歌い上げる。

最後のMCでは12月14日に＜Bimi Live Galley #09 -moi moi-＞の開催が発表された。クリスマスパーティーになるとのことで、ライブパフォーマンスのほか“大ギャンブルクリスマス抽選会”も行われるとのこと。

ライブも終盤に差し掛かり「beast」「Splash」で再び会場の熱を最高潮に引き上げ、締めくくりは再び「Jealous」。「今日のテーマはJealousなので、この曲で締めます」と語り、冒頭とはまた違う熱量で届けられたラストの「Jealous」は、まるでこの夜のすべてを象徴するようだった。

新たな可能性、深まる表現、そして何より“Bimiという存在”の核心に触れた夜。この世界観が、次にどんな形で爆発するのか──その瞬間を、また見届けたい。

セットリスト

プレイリスト：https://oysy.lnk.to/Galley06PR

M1. Jealous

M2. rave

M3. Devil

M4. exorcist

M5. Awake now

M6. Anubis

M7. NINJA

M8. 博徒街道

M9. Safe Haven

M10. 狙撃

M11. インベーダーインバイト

M12. OIL

M13. 月と太陽 feat.SUIMMIN

M14. 飼ふ -味変-

M15. 熱気

M16. 歪

M17. show

M18. Instant輪廻転生(feat.Mammon)

M19. Tai

M20. Inner child

M21. beast

M22. Splash

M23. Jealous

■『Bimi Release Party Tour 2025 -Ｒ- at Spotify O-EAST〈Blu-ray〉』

2025年10月10日（金）発売

予約：https://kingeshop.jp/shop/g/gNXD-1119/?elr=46544 ○Blu-ray版 ※ELR Store限定

品番：NXD-1119 商品形態：Blu-ray

価格：\7,000

・収録内容

Bimi Release Party Tour 2025 -Ｒ- at Spotify O-EAST本編

・特典映像

Behind the Scene「Bimi Release Party Tour 2025 -Ｒ-」 ◆予約特典

Bimi Release Party Tour 2025 -Ｒ- at Spotify O-EAST〈Blu-ray〉購入者限定招待イベント

詳細：https://bimi-official.com/news/965/

◾️ライブ情報 ◆＜FM802 MINAMI WHEEL＞

出演日：2025年10月11日（土）

詳細URL：https://minamiwheel.jp/ ◆＜Bimi Live Galley #07-2nd Anniv. side AICHI-＞

日程：2025年10月12日（日）開場 16:00 / 開演 17:00

会場：愛知・名古屋BOTTOM LINE

詳細URL：https://bimi-official.com/live/886/

チケット：スタンディング：￥7,700（税込 / 整理番号付き）

一般先着販売：https://l-tike.com/bimi/

▼＜Bimi Listeners Selection Setlist＞

URL：https://bimi-official.com/news/951/

投票期間：8月11日（月・祝）20:00〜9月30日（火）23:59 ◆＜Bimi Live Galley #08 -2nd Anniv. side TOKYO-＞

日程：2025年10月17日（金）開場 18:00 / 開演 19:00

会場：東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGE

詳細URL：https://bimi-official.com/live/887/

チケット（スタンディング）：￥7,700（税込 / 整理番号付き）

一般先着販売：https://l-tike.com/bimi/ ◆＜CITY GARDEN 2025＞

日程：2025年10月18日（金）開場 13:00 / 開演 14:00

会場：東京・豊洲PIT

詳細URL：https://www.citygarden.info/

チケット：一般\8,800／U18割 \5,900

※別途 1 ドリンク代、4 歳以上チケット必要。

※座席形態:全自由 ◆＜Bimi Live Galley #09 -moi moi- ＞

日程：2025年12月14日（日）開場 17:00 / 開演 18:00

会場：東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGE

詳細URL：https://bimi-official.com/live/982/

チケット（スタンディング）：￥7,700（税込/整理番号付き）

一次先行受付：https://l-tike.com/st1/09-moimoi-/