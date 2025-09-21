俳優の竹中直人（69）が21日放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。転機となった作品について話した。

この日は俳優の生瀬勝久、MCの満島真之介、「EXIT」兼近大樹とともに埼玉県朝霞市をドライブ。生瀬は2度目の出演で、竹中は初出演。生瀬から「君たちはやっぱりまだ若いから、竹ちゅう（竹中）が本当にモノマネとかいっぱいやっていた時代って知らないでしょ？」と聞かれた2人。兼近は「そうですね。ゴリゴリの俳優さん」と印象を語ると、満島も「モノマネっていうのはどのくらいからやってたんですか？」と質問した。

「高校生の頃からやってたんだよ」と竹中。「テレビ出たのはまだ20歳だった頃。友達が応募してテレビに出た。『TVジョッキー』出ました。素人の出演番組、素人のモノマネ番組はだいたい出てました。最初はね、東京ローカルで『ぎんざNOW!』。せんだみつおさんが司会やってた、それが最初ですよ。ブルース・リーとか、松田優作さんとか、丹波哲郎さんとか、石立鉄男さん、草刈正雄さん、森田健作さん。いろんな人やった」と振り返った。

そんな中、生瀬は「そんな『TVジョッキー』とかモノマネ番組に素人番組出た人が、大河の主役やったんだよ、『秀吉』で」と、1996年に放送された竹中が主演したNHK大河ドラマ「秀吉」について触れた。

満島が「どういうことなんですか？」と聞くと、竹中は「俺にも分かんないっすよ」と苦笑。「NHKのプロデューサーの西村与志木さんが“あなたで行きたい”って決めたから、周りの反対全部押し切って、“あなたで行くから”って。凄かったんだよ。“めちゃくちゃな大河にしましょうね”って始まったんだよ。『恋のバカンス』って番組やっていた頃。即興で始まる、小さな芝居」と話した。

「竹中直人の恋のバカンス」は1994年〜1995年にかけてテレビ朝日系列で放送されていた深夜のコント番組。生瀬は「今、芸能界でもいっぱい『恋のバカンス』を見て、この世界入っている人、“あれがファンでした”って人いっぱいいますもんね。もうね、ほんと放送禁止用語なんだよ」と苦笑。竹中も「もうデタラメな番組だったからね」としつつ「その後にすぐ『秀吉』の話だったからびっくりした」と明かした。

大河出演後には「人の態度がコロッと変わったから、芸能界って恐ろしいなと思ったもん」と竹中。「お笑いってやっぱ非常に低いものに見られるでしょ？それが不思議なもんですね、日本って。自分は監督で何本も映画撮ってるけど、『秀吉』をやってからどこ行っても“秀吉さん、OKです”“ぜひ撮影してください”って。昔だったら“お前なんかでできるか”って言ってたのにね」と周囲の態度のひょう変ぶりに驚かされたという。