＜中津川 WILD WOOD 2025＞2日目。昨日は時々雨も降る曇り空だったが、本日は晴れ。フィールドの芝生や緑の木々が日差しを浴びて輝く中、Fools GOLDのトップバッターを務めたのはOmoinotakeだ。

◆ライブ写真

スタート時間が近づくと、たくさんの人々が集まってきた。ステージに登場した藤井怜央 (Vo, Key) 、冨田洋之進 (Dr)、福島智朗(B)を出迎えた大きな手拍子。最初に披露されたのは「EVERBLUE」だった。晴れ渡った空の下でこの曲を聴けるなんて最高！ 躍動するファンキーなビート、爽やかな歌声を観客の手拍子が彩る。サビに差し掛かると、フィールド内で掲げられたたくさんの腕が一斉に揺れた。

続いて披露されたのは「フェイクショー」。鍵盤を弾きながら歌う藤井がセンターに立ち、その周囲でメンバーたちがグルーヴィーなサウンドを奏でる。絶妙なバンドアンサンブルが、観客の盛り上がりをどんどん加速していた。

「朝からたくさん集まってくれてありがとうございます。ここ中津川のフェスは今までに何度も出演させてもらってます。たぶん初めての野外フェスがここ。思い入れが強くて。トップバッターを任せてもらいました。最高の1日を過ごせますように気持ちを込めて演奏します」──藤井怜央

藤井の挨拶を挟み、さらに曲が披露された。観客の穏やかな手拍子によって温かく彩られた「心音」。身体をゆったりと揺らす人々を陽の光が照らす風景が平和そのものだった「幸せ」。そして「めちゃくちゃ空気が気持ちいいですね。次はゆったりした曲を届けたいと思います」と言い、鍵盤を弾きながら歌い始めた藤井。他のメンバーの演奏が合流した後、ドラマチックな展開を遂げた「ひとりごと」は、瑞々しいメロディでうっとりさせてくれた。

昨日、藤井が東京スカパラダイスオーケストラのライブにゲスト出演したことに触れた後、「ここに最初に来たのが2017年。それが初めてのフェス。思い出の一つ一つが溢れてくる」と、このフェスや中津川に対する強い想いを語った福島。

そして「次にお届けする曲で僕らを知ってくれた人も多いと思います。ここでやれるのが嬉しいです。よかったら一緒に歌ってくれますか？」と藤井が観客に呼びかけて、「幾億光年」がスタート。やっぱりこれは名曲。綺麗なミックスボイスを駆使した歌が、ものすごい輝き方をしながら迫ってくる。耳を傾けながら瞳を潤ませている観客がたくさんいた。

骨太なビートがダンス衝動を掻き立ててくれた「蕾」。「あと2曲。まだまだ盛り上がっていけますか？」と言った後、藤井がハンドマイクで歌い始めた「アイオライト」。頭上で手を打ち鳴らしながら踊る観客を眺めながら、ステージ上のメンバーたちがとても嬉しそうな表情を浮かべていた。

そして、ラストを飾った「トニカ」は、力強い手拍子を巻き起こしていたのが思い出される。美メロの宝庫であるOmoinotakeだが、開放的に踊りたくなる気持ちも度々誘ってくれる。終盤に届けられた3曲は、そういう一面を存分に示していた。

間もなくツアーが始まる旨を告げて、ステージを後にしたメンバーたち。彼らを見送る観客の拍手が、とても温かだった。彼らの音楽を豊かな自然に囲まれながら体感するのはものすごい贅沢。楽しい1日の始まりとしても最高のライブであった。

取材・文◎田中大

撮影◎TAWARA (magNese)

■セットリスト

1​. EVERBLUE

2​. フェイクショー

3​. 心音

4​. 幸せ

5​. ひとりごと

6​. 幾億光年

7​. 蕾

8​. アイオライト

9. トニカ

■＜中津川 WILD WOOD 2025＞

9月20日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月21日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定

岐阜県中津川市茄子川1683-797

【Day1：9/20(土)出演者】※A-Z順

ザ・クロマニヨンズ、Def Tech、04 Limited Sazabys、Hedigan’s、HEY-SMITH、一青窈、jo0ji、JUN SKY WALKER(S)、神はサイコロを振らない、KREVA、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、奥田民生、レキシ、サバシスター、SiM、土岐麻子、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤングスキニー、レトロマイガール！！(Opening Act)

【Star Guitar】DJ 西寺郷太(NONA REEVES)、須永辰緒(sunaga t experience)

【Day2：9/21(日)出演者】※A-Z順

ACIDMAN、The BONEZ、Chilli Beans.、Dragon Ash、GLIM SPANKY、go!go!vanillas、iri、木村カエラ、Omoinotake、Original Love、Penthouse、Rei、レトロリロン、スガ シカオ with FUYU、水曜日のカンパネラ、打首獄門同好会、w.o.d.、吉澤嘉代子、Khaki (Opening Act)

